"Nosso negócio não está saudável" diz CEO da Xbox sobre demissão em massa

Na manhã desta segunda-feira (6/7), a CEO do Xbox, Asha Sharma, enviou um memorando para os funcionários da divisão de games avisando que a empresa planeja demitir 20% dos funcionários neste ano fiscal.

A informação é da Business Insider, que afirma que hoje a empresa já tem pelo menos 1.600 funcionários planejados para serem cortados nesta segunda. E ainda há planos para cortar mais de 3.200 colaboradores até o fim de junho de 2027, ou seja, totalizando 4.800 desligamentos. O site ainda teve acesso ao e-mail enviado por Sharma aos colaboradores da marca.

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No texto, a CEO se compadece com os produtores e aponta que as táticas que a Xbox tinha utilizado durante a nona geração não foram efetivas, desde o game pass até a compra de diversos estúdios para aumentar o catálogo. “Nosso negócio não está saudável”, aponta Asha Sharma.

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A CEO dividiu o “reset” em três estágios, o primeiro é redirecionar o investimento total para os estúdios da Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang e Xbox Game Studios, comentando que a empresa não podia competir com os jogos independentes focando os esforços em projetos exclusivos já anunciados.

O segundo estágio seria uma diminuição de estágios de aprovação de títulos e tomada de decisões. E a última é a criação de um novo cargo para supervisionar e tomar decisões arriscadas sobre o desenvolvimento dos próximos jogos da empresa, que ficará ao cargo de Helen Chiang, que Sharma aponta como figura central para o sucesso da Mojang na asa da Microsoft.

Contudo, o baque não termina aí, a Bloomberg publicou que o drama dos estúdios da Xbox não está encerrado. A Compulsion Games de South of Midnight e a Double Fine, de Psychonauts, vão se tornar independentes. Já a Undead Labs, de State of Decay e Ninja Theory de Hellblade serão vendidos. Contudo, até o momento, a Xbox ainda não sabe o que fazer com a Arkane Studios e não se tem informações se Marvel 's Blade será finalizado ou cancelado de vez.

Confira o e-mail de Asha Sharma na íntegra:



"Equipe,

Estamos iniciando a reestruturação mais significativa da história do Xbox. Após cuidadosa consideração, tomei a difícil decisão de reduzir nossa equipe em aproximadamente 3.200 pessoas ao longo do ano fiscal de 2027. Isso inclui a eliminação de cerca de 1.600 cargos hoje e, além disso, quatro estúdios deixarão o Xbox para serem gerenciados por novas empresas. Reconheço que uma reestruturação de um ano inteiro cria desafios adicionais. Infelizmente, não é possível fazer todas as mudanças necessárias em um único dia, e eu queria ser direto sobre a dimensão da reestruturação.

Sei que isso é doloroso. Essas mudanças afetarão diretamente pessoas que dedicaram sua criatividade à construção do Xbox. Muitos se juntaram a nós por meio de aquisições, enquanto outros foram recrutados ou nos procuraram porque amavam este setor e amavam o Xbox. As decisões de hoje não refletem o talento ou a dedicação deles.

Nosso negócio hoje não está saudável .Operamos com margens de lucro de 3 a 10 vezes menores do que empresas comparáveis de plataformas e publicação. Entramos na Nona Geração com uma base instalada menor e uma estrutura de custos mais alta. Para crescer, apostamos no Game Pass, em multiplataforma e em um portfólio de conteúdo mais amplo. Embora esses negócios tenham gerado valor significativo, eles não cresceram no ritmo que esperávamos. Com isso, nosso negócio principal enfraqueceu e adicionamos mais equipes, mais investimentos e mais tempo, na esperança de um resultado melhor. E agora a indústria enfrenta a crise de hardware mais grave de sua história. Precisamos reiniciar o Xbox.

Primeiro, vamos redefinir nosso portfólio de conteúdo.

Desde 2018, expandimos agressivamente nosso portfólio de estúdios, enquanto o número de jogos criados mensalmente em toda a indústria agora supera o dos últimos dez anos combinados. Agora, competimos não apenas com as maiores editoras, mas também com estúdios independentes menores. Não é possível, nem desejável possuir todos os grandes estúdios independentes. Também aprendemos que não somos o melhor lugar para todos os tipos de estúdio; em um ano típico, perdemos 64 centavos para cada dólar investido. Ao reformularmos o Xbox, ajudaremos os criadores independentes a terem sucesso, fornecendo ferramentas de desenvolvimento abertas e público para que possam concretizar suas visões.

Também estamos fazendo reduções em outras unidades e, em alguns casos, redirecionando investimentos para projetos de maior prioridade. Essas mudanças variam em magnitude entre Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang e Xbox Game Studios. Nenhum dos nossos jogos ou projetos exclusivos anunciados publicamente será cancelado como parte dessas reduções.

Além disso, a Mojang e a King agora se reportarão diretamente a mim. Esses dois estúdios têm se tornado cada vez mais importantes plataformas e são os nossos maiores em número de jogadores ativos mensais. Eles trazem diferenciação geográfica, demográfica e de alcance demográfico essenciais para o Xbox.

Em segundo lugar, vamos reiniciar nossa plataforma.

Sabemos que a tecnologia de ponta se torna ainda melhor quando se torna mais simples, não mais complexa. Hoje, em algumas áreas da empresa, o trabalho passa por até 14 níveis hierárquicos. Nossas equipes de plataforma são 40% maiores do que eram no início desta geração, mesmo com a queda na nossa base de jogadores e no tempo de jogo. Essa complexidade tem atrasado as decisões, dificultado a definição de responsabilidades e tornado mais difícil entregar resultados para os jogadores. Ao reformularmos o Xbox, vamos simplificar.

Reduziremos os níveis hierárquicos de gestão para no máximo 5 e, sempre que possível, para 3. Alcançaremos o sucesso por meio de uma organização mais horizontal, centrada em criadores (colaboradores individuais focados na construção), líderes-líderes (líderes que permanecem profundamente envolvidos no trabalho enquanto desenvolvem suas equipes) e indivíduos diretamente responsáveis que assumem a responsabilidade pelas principais decisões e resultados. Além disso, simplificaremos a forma como trabalhamos em nossas ferramentas, com uma base de código mais limpa, serviços compartilhados e redução de 50% nos gastos com fornecedores.

Em terceiro lugar, estamos a reformular a nossa forma de operar.

À medida que a XBOX aumentava o número de funcionários, nos tornamos mais fragmentados. Equipes, estúdios e funções frequentemente operam de forma independente, e ficou mais difícil trabalhar em prol de um objetivo comum, fazer as escolhas certas e concluir as tarefas.

Pela primeira vez, estamos criando um cargo de Diretor de Operações com responsabilidade integral pelo lucro e prejuízo de conteúdo, hardware, plataforma e serviços. Helen Chiang foi promovida a essa função e se reportará diretamente a mim. Ao longo de quase duas décadas na Xbox, Helen ajudou a construir alguns dos nossos negócios mais importantes, desde a Xbox Live até a liderança da Mojang e da franquia Minecraft. Ela unirá nossas operações sob um único modelo operacional, garantindo que tomemos decisões de investimento claras, aprendamos com nossos sucessos e fracassos e nos responsabilizemos pelos resultados.

Obrigado, Dave McCarthy, que está se aposentando após 17 anos na Xbox. Dave desempenhou um papel fundamental na construção da plataforma da qual milhões de jogadores dependem todos os dias e foi um parceiro de confiança em muitos dos momentos mais importantes da história da Xbox. Desejamos a ele tudo de bom.

Essas mudanças visam um futuro maior para o Xbox, não um futuro menor. A próxima década dos jogos será maior, mais global e mais criativa do que qualquer coisa que já vimos. Este ano, investiremos no Xbox tanto quanto sempre investimos, mas com mais foco, mais disciplina e mais clareza, tudo para tornar o Xbox o lugar onde o mundo joga e cria.

Quero que o Xbox seja uma das poucas empresas que entretém mais de um bilhão de pessoas todos os dias e oferece a todos a oportunidade de criar e se conectar. Sei que podemos alcançar esse objetivo. O Xbox possui muitas das franquias mais amadas da história do entretenimento, estúdios talentosos ao redor do mundo e voltaremos a crescer em 2027.

A história está repleta de empresas que confundem longevidade com inevitabilidade. Nós não seremos uma delas.

Asha"