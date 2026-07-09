Defesa das origens profundas prometem movimentar a trajetória de 'Moana'

"Fazer um filme sozinha é meio chato", contou a atriz australiana Catherine Laga´aia, aos 19 anos, para o The New York Times, recentemente. O tom de queixa da protagonista de Moana vem da excessiva atuação frente a uma tela azul (a ser enxertada por imagens mexidas no computador). O tom choroso em nada se prolonga, quando ela analisa a importância de encabeçar o live-action conduzido para Disney por Thomas Kail. "Moana, o filme de animação de 2016, mudou minha vida de tantas maneiras, servindo de grande inspiração para mim quando eu era mais jovem. Ter uma princesa da Disney que vem da sua cultura é algo muito especial a ser celebrado", observou.

Filha de Jay, um reconhecido ator de ascendência samoana, Catherine tem muitos dos sete irmãos atuando no teatro musical. Para a seleção no novo filme, que vem na esteira da participação na minissérie As flores perdidas, a nova estrela de cinema enfrentou mais de 32 mil colegas, em afunilada concorrência. "No momento em que Catherine entrou na sala durante o teste, senti que tinha encontrado a Moana. Ela interpretou duas cenas e cantou How far I'll go, e as emoções daquele momento ainda estão vivas em minha memória. Ela cantou muito bem, mas também senti que ela realmente compreendeu as emoções. Depois de ouvi-la cantar, levantei-me imediatamente da cadeira", registrou o diretor, na rodada de entrevistas internacionais.

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Peça fundamental ao filme, Catherine, vista por meio das declarações em noticiários estrangeiros, com afirmações inesperadas sobre a vida pessoal, parece descolada do impacto que o novo filme terá na carreira. "Se não é um dia bom para os meus cachos de cabelo, eu simplesmente não funciono" foi das declarações juvenis em que, com visibilidade, fala da predileção por beber água com muito gelo; gostar de caminhar, até por não ter carteira de motorista e da gana por macarrão simples, de pacote, com generosa dose de queijo parmesão.

Engrossando a lista de mais de uma dúzia de animações transformadas em live-action, Moana, junto com a nova estatura para a artista Catherine Laga´aia, fortalece o imaginário da menina resiliente entre obrigações na ilha natal de Motunui (no Pacífico Sul) e a jornada rumo ao oceano aberto. "A sensação de perigo ao ver Catherine — uma adolescente — no meio de tempestades é diferente quando há uma pessoa vivenciando aquilo. Por isso, acredito que a sensação de aventura e perigo fica realmente intensificada nesse aspecto, no live-action. Nada disso diminui a diversão ou o entretenimento; acho que isso cria um belo contrapeso para toda a alegria que buscamos transmitir", observou o diretor, reconhecido nos bastidores das produções musicais da Broadway, e vencedor de prêmios Tony, pela montagem de Hamilton, que contou com o talento do compositor Lin-Manuel Miranda, também integrado ao filme Moana.

Descendente de porto-riquenhos, Manuel-Miranda é autor de refrões de sucessos colados a títulos como A pequena sereia (2023), Encanto (2021) e Mufasa: O Rei Leão (2024). Momentos antológicos como a carga de empatia defendida pela protagonista, quando encara confronto com a deusa Te Kã (com coração inexistente), prometem ser explorados na aventura que faz reviver memórias da animação Moana: Um mar de aventuras. Mistérios serão desvendados neste longa que traz Moana como uma navegadora em busca do posto de liderança, ao se falar do destino de Te Fiti, da interferência do semideus Maui (papel reprisado por Dwayne "The Rock" Johnson), tudo com a presença cômica da dupla Pua, um divertido suíno, e Heihei, um galo atrapalhado.



