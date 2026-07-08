Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (08/7)

Data estelar: Lua quarto minguante em Áries.

Quando, em quaisquer tipos de relacionamentos humanos, não há a semente da amizade, isto é, do reconhecimento respeitoso, a confiança nem a boa vontade de apoiar e incentivar o desenvolvimento material e espiritual, mesmo que inadvertidamente, apesar de que na grande maioria dos casos é intencional, a corrupção preenche o vazio da amizade.

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Os relacionamentos humanos se corrompem pelo excesso de cobiça, pela objetificação das pessoas que as emoções baixas produzem, tais como a inveja, ciúme, luxúria, preguiça, avareza, enfim, todas as mesquinharias que, na falta da semente da amizade, prosperam.

Enquanto, intimamente, continuemos permitindo que prosperem mais essas emoções baixas do que a amizade, o mundo, que é o somatório dos relacionamentos humanos, continuará se degradando.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aposte na estabilidade para que o estresse diminua, tome um tempo para investir na serenidade de seu coração, porque logo depois das curvas do caminho, novos desafios se apresentarão e você precisará estar em boa forma.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

De um jeito ou de outro, as coisas vão evoluir numa direção que liberte você de todas essas situações que ficaram paradas por tanto tempo que as pessoas começaram a se acostumar e se adaptar. Você siga em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Procure silenciar diante do que as pessoas dizem, porque mesmo que sejam burradas colossais, não cabe a você fazer a correção porque, deixando passar, você brindará com a oportunidade de elas perceberem por elas mesmas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você verá que, fazendo a coisa certa, as pessoas correspondentes se aproximarão e se congregarão a você, unindo forças. Esse será um movimento decisivo para você transcender os perrengues e adentrar num cenário melhor.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora você pode se expor um pouco mais sem medo de levar pedrada, mas numa condição mais segura, mediante a qual as pessoas resistam menos aos seus intuitos, pela mera razão de que compreendem melhor seus movimentos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Compreender o que acontece traz alívio e serenidade, apesar de não apresentar as soluções para os perrengues que tanto estresse andaram provocando. Siga em frente com mais serenidade no coração, porque tudo se acerta.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Impossível saber direito se vai ou não dar certo o que você tem em mente e, por isso, se torna necessário você fazer algumas sondagens com o intuito de reconsiderar seus passos ou reforçar o que esteja dando certo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Procure se aproximar das pessoas que se apresentam agora para ouvir direito o que elas têm a dizer, antes mesmo de você fazer suas exigências e colocar demandas sobre a mesa. Talvez nada disso seja necessário.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Fazer pouco, mas fazer bem, se essa for sua atitude nesta parte do caminho você perceberá que os resultados são perfeitos, sem produzir nenhum tipo de estresse, um cenário desejável para este momento de sua vida.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar de todas as obrigações que se apresentam, vai sobrar tempo para o regozijo também e, neste momento, seria interessante que você focasse sua atenção nessa direção, para aproveitar a alegria do bem viver.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As condições limitantes da atualidade não vieram para ficar, podem durar o suficiente para começarem a parecer eternas, porém, vão passar. Enquanto não passam, procure resistir o menos possível para não sofrer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Mesmo com esse ar de tudo parado, procure não se deixar vencer pelas circunstâncias, mas tomar você as devidas iniciativas para imprimir dinamismo em tudo. Se está parado, que não seja como resultado de sua atitude.