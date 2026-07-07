De 'Pantanal' a 'Terra Nostra': Relembre as novelas de Benedito Ruy Barbosa

O gosto pela escrita levou Benedito a criar seu primeiro romance 'Fogo Frio' - (crédito: Cícero Rodrigues/Memória Globo)

O dramaturgo e escritor Benedito Ruy Barbosa morreu nesta terça-feira (7/7), aos 95 anos. O autor de novelas como Pantanal e Terra Nostra, estava internado no Hospital do Coração, em São Paulo, com complicações de insuficiência renal crônica. Ele tratava da doença havia três anos e já tinha um histórico de reinternações.

Natural da Gália, interior de São Paulo, Benedito Ruy Barbosa nasceu em 17 de abril de 1931. O início da vida rodeado de cafezais, com grande concentração de imigrantes europeus e asiáticos influenciou o que viria a ser o trabalho do autor, retratando essa realidade.

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Seu legado inclui tramas icônicas como Meu Pedacinho de Chão (1971), Pantanal (1990), O Rei do Gado (1996) e Terra Nostra (1999), marcadas por protagonistas de "bom caráter, determinação para a luta, crença em valores positivos", como ele mesmo afirmava.

Com a morte precoce do pai, precisou trabalhar desde cedo para ajudar a família. Ao longo da juventude, trabalhou como auxiliar em uma firma comercial, vendedor de verduras e faxineiro, até conseguir um emprego como revisor no jornal Estado de S.Paulo.

O gosto pela escrita levou Benedito a criar seu primeiro romance Fogo Frio, que foi adaptado para o teatro e premiado pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, o que deu início a sua carreira de roteirista.

Sua estreia na televisão ocorreu em 1966 com Somos Todos Irmãos, na TV Tupi. Nos anos seguintes, passou por emissoras como Excelsior, Record e TV Cultura. Em 1971, escreveu Meu pedacinho chão, novela produzida por uma parceria da Cultura com a Globo e exibida por ambas.

Cinco anos depois, assinou com a Globo, onde deu início a uma sequência de sucesso. Em 1990, ao se transferir para a TV Manchete, Benedito escreveu Pantanal, que inovou ao utilizar locações externas e explorar a cultura e os mistérios do bioma brasileiro.

Com o sucesso, retornou à Globo para escrever Renascer (1993), trama ambientada no interior baiano e marcada pelo duelo de gerações do coronel José Inocêncio. Com O Rei do Gado (1996), Benedito abordou a rivalidade entre duas famílias de imigrantes italianos, enquanto discutia temas como a posse de terra e a reforma agrária. Já em Terra Nostra (1999), retratou o drama dos italianos Matteo e Giuliana, separados ao chegarem ao Brasil no início do século XX.

Em 2026, escreveu Velho Chico, ambientada na fictícia cidade de Grotas do São Francisco, no sertão nordestino. A novela trouxe um embate de gerações e disputa por terras e poder no interior do Brasil.

Benedito foi casado por 56 anos com a atriz Marilene Leonor Barbosa. Ela morreu em agosto de 2014, em decorrência de um câncer. Benedito deixa os filhos Edmara, Edilene, Marcelo e Ruy.