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Primeiras imagens do filme sobre Elize Matsunaga são divulgadas

Longa da Netflix vai dramatizar o crime ocorrido em 2012, revisitando a trajetória desde o casamento entre o casal até os desdobramento do caso

Primeiras imagens do filme "Elize: Sombras de uma Mulher" - (crédito: Divulgação/Netflix)
Primeiras imagens do filme "Elize: Sombras de uma Mulher" - (crédito: Divulgação/Netflix)

A Netflix divulgou, nesta terça-feira (7/7), as primeiras imagens oficiais do filme Elize: Sombras uma mulher, inspirado no caso que chocou o Brasil em 2012. Os atores Lorena Comparato e Henrique Kimura aparecem caracterizados como Elize e Marcos Matsunaga, mascando a primeira prévia da produção que transformará um ficção um dos crimes de maior repercussão no país. 

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Nas imagens divulgadas pela plataforma, o público pode ver diferentes momentos da narrativa. Além de registros do casal, também estão presentes momentos da vida de Elize antes e depois do assassinato, incluindo cenas relacionadas ao processo judicial e ao periodo em que ela esteve presa. 

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O longa promete reconstruir os acontecimentos que levaram ao crime e as repercussões que se seguiram. A proposta, segundo a sinopse divulgada, é explorar não apenas os fatos conhecidos pelo público, mas também os conflitos pessoais, emocionais e psicológicos que cercavam a protagonista. 

A produção é baseada no caso real de Elize Matsunaga, condenada pela morte do marido Marcos Matsunaga, herdeiro de uma das maiores empresas do setor alimentício do país. O assassinato ganhou enorme repercussão nacional na época e permaneceu durante anos entre os assuntos mais comentados do noticiario brasileiro. 

Diferentemente de outras abordagens sobre o tema, o novo longa aposta em uma narrativa dramatizada. A ideia é apresentar uma reconstrução ficcional da história, acompanhando a trajetória da personagem desde o início de sua relação com Marcos até os acontecimentos que culminaram no crime e em suas consequências judiciais. 

Anteriormente, em 2021, a Netflix lançou a série documental sobre o caso Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime, que reuniu entrevistas, imagens de arquivo, depoimentos e relatos da própria Elize. 

Apesar da divulgação das imagens, a Netflix ainda não anunciou data oficial de estreia. A expectativa é que novas informações sobre o lançamento sejam divulgadas nos próximos meses. 

  • Primeiras imagens do filme
    Primeiras imagens do filme "Elize: Sombras de uma Mulher" Divulgação/Netflix
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    Primeiras imagens do filme "Elize: Sombras de uma Mulher" Divulgação/Netflix
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    Primeiras imagens do filme "Elize: Sombras de uma Mulher" Divulgação/Netflix
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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 07/07/2026 14:34
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