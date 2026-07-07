Primeiras imagens do filme sobre Elize Matsunaga são divulgadas

Primeiras imagens do filme "Elize: Sombras de uma Mulher" - (crédito: Divulgação/Netflix)

A Netflix divulgou, nesta terça-feira (7/7), as primeiras imagens oficiais do filme Elize: Sombras uma mulher, inspirado no caso que chocou o Brasil em 2012. Os atores Lorena Comparato e Henrique Kimura aparecem caracterizados como Elize e Marcos Matsunaga, mascando a primeira prévia da produção que transformará um ficção um dos crimes de maior repercussão no país.

Nas imagens divulgadas pela plataforma, o público pode ver diferentes momentos da narrativa. Além de registros do casal, também estão presentes momentos da vida de Elize antes e depois do assassinato, incluindo cenas relacionadas ao processo judicial e ao periodo em que ela esteve presa.

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O longa promete reconstruir os acontecimentos que levaram ao crime e as repercussões que se seguiram. A proposta, segundo a sinopse divulgada, é explorar não apenas os fatos conhecidos pelo público, mas também os conflitos pessoais, emocionais e psicológicos que cercavam a protagonista.

A produção é baseada no caso real de Elize Matsunaga, condenada pela morte do marido Marcos Matsunaga, herdeiro de uma das maiores empresas do setor alimentício do país. O assassinato ganhou enorme repercussão nacional na época e permaneceu durante anos entre os assuntos mais comentados do noticiario brasileiro.

Diferentemente de outras abordagens sobre o tema, o novo longa aposta em uma narrativa dramatizada. A ideia é apresentar uma reconstrução ficcional da história, acompanhando a trajetória da personagem desde o início de sua relação com Marcos até os acontecimentos que culminaram no crime e em suas consequências judiciais.

Anteriormente, em 2021, a Netflix lançou a série documental sobre o caso Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime, que reuniu entrevistas, imagens de arquivo, depoimentos e relatos da própria Elize.

Apesar da divulgação das imagens, a Netflix ainda não anunciou data oficial de estreia. A expectativa é que novas informações sobre o lançamento sejam divulgadas nos próximos meses.

















