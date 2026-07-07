Aos 83, Helô Pinheiro revela por que não se considera uma idosa: "Não envelhecerei nunca" - (crédito: Reprodução/Instagram Helô Pinheiro)

Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, comemora seus 83 anos nesta terça-feira (7). A ex-modelo e mãe de Ticiane Pinheiro abriu o jogo sobre ser uma referência pública de beleza, e como reage ao envelhecimento.

Em entrevista ao portal Gshow, ela destacou como tem encarado a passagem de tempo em sua vida e garantiu que jamais irá envelhecer. "Carrego comigo um título que tenho que me preservar, não sendo uma garota, mas preservar de forma que não dê susto nem tanta exclamação das pessoas", iniciou.

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"Procuro realmente me manter bem para poder levar aos olhos das pessoas um gosto bom de Tom [Jobim] e Vinicius [de Moraes]", declarou Helô Pinheiro. Sobre sua vitalidade, a artista destacou estar bem tranquila.

"Não envelhecerei nunca"

"Acho que ainda não envelheci, porque meu interior é tão criança que a garotinha de Ipanema que fica dentro de mim se realça muito mais do que eu. Minha espontaneidade vem da minha espiritualidade. Eu não envelhecerei nunca", assegurou a eterna Garota de Ipanema. "Meu espírito sendo jovem, eu jamais vou envelhecer", pontuou.

O texto Aos 83, Helô Pinheiro revela por que não se considera uma idosa: Não envelhecerei nunca foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.