Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (09/7)

Data estelar: Vênus ingressa em Virgem.

A cobiça é uma paixão e, como tal, seu único e exclusivo interesse é satisfazer a ânsia de ter mais, sem nenhum tipo de pudor que revele qualquer sinal de contenção diante dos inevitáveis dilemas com que nos deparamos ao tentar satisfazer nossos anseios íntimos.

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De certa maneira, todo e qualquer ser humano é movido pela cobiça, mas nem todos fazemos isso em detrimento do bem-estar, liberdade e respeito das pessoas com que nos relacionamos, diante dos dilemas que se apresentam sacrificamos a paixão da cobiça em nome do respeito.

Nem todos os seres humanos contêm suas paixões, há quem viva por elas e para elas o tempo inteiro, sem se importar com o mal-estar e corrosão que suas paixões desenfreadas provocarem e, enquanto continuarmos assim, não temos razão de nutrir a esperança de que o mundo vai melhorar.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mantenha tudo em ordem, invista tempo em tornar bonito e agradável o ambiente pelo qual você transita uma boa parte do tempo, porque com a alma rodeada de beleza você terá inspirações melhores para solucionar os perrengues.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A boa vida não depende de recursos materiais, porque se você observar ao seu redor perceberá que acumulou suficiente recurso para desfrutar de muita coisa boa. Aproveite o que está disponível, desfrute muito.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Retorne sua atenção ao básico, a tudo que você precisa experimentar no dia a dia para considerar que a vida vale a pena, porque as penas estarão sempre garantidas, a questão que fica é se essas compensam.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Enquanto houver cordialidade entre as pessoas, dará para conversar, inclusive sobre esses temas ardidos que dão nos nervos. Tudo há de ser posto sobre a mesa com as pessoas com que seja possível dialogar de verdade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aproxime de si os recursos que sirvam para sua alma se sentir mais segura e confortável, mas ao mesmo tempo ofereça ao mundo e às pessoas seu melhor, porque na expressão de seus talentos você atrai recursos e prosperidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Invista em sua aparência, porque não há nada de superficial nisso. A aparência reflete o tratamento que damos à vida interior também, não se trata de maquiagem, mas de estética, ela é a que atinge as camadas profundas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Enquanto não seja possível você abrir o jogo de seus sentimentos mais profundos é porque as pessoas ao seu redor não seriam as certas, ou mesmo sendo as melhores possíveis, elas estão com a cabeça em outro lugar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É hora de selecionar melhor as pessoas a quem você permite aproximação, porque nesta parte do caminho suas decisões tendem a ser pautadas pela influência que as pessoas exerçam sobre seus pensamentos e ideias.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A sorte circula à solta por aí, mas para você a aproveitar há de haver tentativas, e isso não se refere a sair por aí apostando no que aparecer, porque assim sua alma ficaria sujeita a cair em golpes. Melhor não.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Perceber as mesmas coisas de sempre, mas de um ponto de vista mais amplo e inclusivo, fará com que você torne seu coração mais serenos e nele seja infundido um entusiasmo que parecia perdido para sempre.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando os desejos vibram não é possível fingir que poderia haver algo mais importante do que se movimentar para os satisfazer. Você pode demorar, pode protelar, pode fazer o que quiser, mas os desejos estarão aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O bom trato entre as pessoas há de prevalecer, porque quando há cordialidade desinteressada é também quando as pessoas oferecem seu melhor. Na falta de cordialidade entra em campo a corrupção dos relacionamentos.