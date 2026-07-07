UnB recebe encerramento do projeto Tubo de ensaios no domingo (12/7)

A Universidade de Brasília (UnB) recebe, domingo (12/7), a partir de 18h30, o encerramento da 18ª edição do projeto Tubo de ensaios, promovido pela Diretoria de Esporte e Atividades Comunitárias (Deac/DAC) da Universidade. O evento reúne apresentações artísticas e culturais no Instituto Central de Ciências (ICC) Sul e Centro; a entrada é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento, e os ingressos estão disponíveis no site Sympla.

A programação inclui apresentações do Grupo Baque Mulheres, Mezona: Música Eletrônica de Improviso, Central Sonora e Ônibus Trupe Noix Bus, além de 30 performances simultâneas de estudantes, egressos da Universidade e artistas de outras cidades em diferentes espaços do ICC. “Um projeto como esse contribui muito para o desenvolvimento acadêmico dos estudantes, porque promove a prática efetiva dos estudos realizados na universidade”, diz Magno Assis, produtor cultural e idealizador do projeto. “É o momento em que a UnB coloca em evidência toda a produção cultural desenvolvida no ensino, na pesquisa e na extensão.”

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Com o tema Tubo do futuro, a iniciativa, que trabalha com temáticas relacionadas a Brasília, retorna à UnB depois de seis anos de inatividade do laboratório artístico transdisciplinar. “Esta edição do Tubo de ensaios traz a perspectiva de abertura da universidade para a sociedade, afirmando a UnB como espaço promotor de cultura e como protagonista da cultura brasiliense. O projeto permite que estudos acadêmicos sejam apresentados de modo prático, artístico e coletivo”, reflete Assis.

Um dos objetivos dessa edição foi ampliar a relação da arte com propostas que não fossem necessariamente artísticas, como oficinas de kombucha, alimentação vegana, alternativas de cenografia com bambu e reciclagem de elementos da natureza. Uma escultura interativa também foi instalada no ICC Sul, para que a comunidade pudesse registrar desejos para o futuro. Durante a Mostra, haverá instalações cenográficas temporárias, que serão levadas para outros espaços do campus após o final do projeto.

A ideia, explica Assis, foi criar experiências formativas mais amplas para a comunidade participante, especialmente no mês preparatório antes da Mostra, que terá feira de produtos, alimentos orgânicos e bebidas não alcoólicas. “Essa etapa contribuiu muito para o objetivo de inter-relacionar a proposta artística com outros elementos que compõem uma formação humana”, diz. “A celebração final também convida as pessoas a experimentarem kombucha, uma bebida saudável, associada ao bem viver, à alimentação mais consciente e à convivência artística com artistas locais.”

Serviço

Encerramento da 18ª edição do Tubo de ensaios

Domingo (12/7), a partir de 18h30, no ICC Sul e Centro (UnB, Campus Darcy Ribeiro). Entrada gratuita, mediante retirada no site Sympla e doação de 1kg de alimento não perecível. Não recomendado para menores de 18 anos.





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel