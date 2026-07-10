Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (10/7)

Data estelar: Lua Vazia das 7h12 até 19h43 HBr

A boa notícia de uma sexta-feira inteira de Lua Vazia é que recebemos do céu uma licença cósmica para adiantar o descanso do final de semana, enquanto a má notícia consiste em que o funcionamento do mundo não está pautado pelos eventos cósmicos, mas por uma agenda mecânica que por estar desvinculada desses e associada aos interesses vigilantes do Estado e das empresas, nos obriga a produzir quando deveríamos descansar.

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Crianças que somos por trás de nossas aparências maduras, quando somos obrigados a desempenhar tarefas para as quais não temos boa vontade, fingimos que estamos ocupados enquanto divagamos interiormente por mundos imaginários, para equilibrar o desequilíbrio.

Para a civilização fazer jus ao nome que leva, sua agenda teria de estar, dia a dia, sintonizada com o céu em que tenta prosperar.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os surtos de insegurança que dão de vez em quando, e que provavelmente as pessoas não percebam, nem sequer as mais próximas, hão de ser tratados como eventos passageiros, que não precisam ser levados a sério.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As iniciativas que você tomaria hoje melhor deixar para amanhã ou depois, porque nem sempre a procrastinação há de ser considerada uma atitude viciada, em muitos casos é a maneira mais sábia de lidar com o tempo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando a alma se sente meio estranha e não consegue decifrar a razão disso, o melhor a fazer é abandonar a procura de razões para o que, provavelmente, não tenha sentido outro senão o de deixar o tempo passar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você verá que as pessoas andam hoje um pouco mais desvairadas que o habitual, e o que poderia ser algo que trouxesse efeitos hilários, corre o risco de se converter em conflitos e discórdias sem nenhum sentido.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Apesar de vários indicadores apontarem ao fato de que hoje seria interessante tomar algumas atitudes práticas, será melhor você reconsiderar esse movimento, mas se seguir em frente, observar de perto os resultados.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A inspiração não pode ser programada, ela vem quando quer, metaforicamente falando, porque não se poderia imaginar que a imaginação seja produto da vontade de alguma entidade cósmica. Porém, pensando bem, talvez seja.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se a ansiedade cravar suas garras em seu coração e garganta, procure se distanciar para respirar com serenidade até voltar a ter domínio de seus pensamentos. Consagre o dia a garantir despreocupação. Só isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A simpatia de certas pessoas não é desinteressada, há por trás da atitude delas intenções que, talvez, não fiquem evidentes. Sua alma é sensível o suficiente para perceber, mas não para decifrar os motivos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando quebram as coisas que supostamente nem deveriam ser motivo de nossa atenção, é porque há algo que deixamos passar despercebido e que, agora, ativa nosso foco. Trate tudo isso com carinho e atenção.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

De vez em quando acontece, como hoje, que as experiências que seriam provedoras de regozijo para sua alma não surtem o mesmo efeito, e aí a alma fica meio que no vazio, sem saber o que acontece. Vai passar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Recolher-se, dentro do possível, ao ambiente em que sua alma se sinta segura e confortável, seria a melhor pedida para hoje. Se não puder fazer isso fisicamente, pelo menos se recolha a esse ambiente na mente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Hoje é um daqueles dias em que é melhor silenciar o que você diria impulsivamente, isso, é claro, se você quiser evitar discórdias desnecessárias, porque se eventualmente gostar dessas, é só dizer o que pensa.