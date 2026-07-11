Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (11/7)

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos.

Para que o mundo melhore é imprescindível que as pessoas melhoremos, e para melhorar precisamos tratar as doenças que degradam nossas almas, tais como ciúme, cobiça, preguiça, inveja, avareza, cobiça e ira, e a lista segue, porque é enorme.

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Há, no entanto, um truque nesse sentido, porque nossa humanidade convive com essas doenças da alma convencida de que é tudo normal e de que não haveria alternativa, porque para perceber que há um mundo superior e mais abrangente do que esse que as doenças dispõem, o humano precisa ter vontade de melhorar.

Eis o mistério da evolução humana, nós só conseguimos nos elevar acima das condições doentias que se sintetizam na forma do mundo, quando colocamos intencionalmente em prática nossa boa vontade de melhorar.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sentir-se bem é simples, desde que você esteja no lugar certo, onde sua alma puder ficar à vontade. Talvez esse lugar não seja encontrado onde habitualmente seria, vale a pena se movimentar para buscar um novo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Gastar saliva com quem não se importa com o que você tem a dizer seria perda de tempo. Procure selecionar direito as pessoas com que você conversa, especialmente se o conteúdo das conversas for íntimo e delicado.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Deixar os recursos parados daria uma falsa sensação de segurança, porque apesar de estarem aí, disponíveis, com essa atitude você perderia de vista as oportunidades que um maior dinamismo ofereceria. Há de tudo por aí.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Por mais que sua alma esteja cheia de boa vontade para esclarecer os equívocos que percebeu, não dê por garantido que as pessoas envolvidas vão ter, também, uma dose de boa vontade para consertar o que acontece. Isso não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando lidamos com pessoas de mau caráter, a tendência é que absorvamos um tanto dessa negatividade e aí tomamos atitudes fora de proporção. É sábio se esforçar para evitar que isso aconteça. Pureza de intenção.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É propício você se dispor a conhecer gente nova nesta parte do caminho, porque mesmo que a maioria seja descartável, porque é desinteressante, no meio do montão surgirão algumas poucas bem bacanas. É por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Procure afinar a mira para não investir recursos em pessoas ou projetos que incorporariam lindas ideias, mas que não se sustentariam na prática. Poupe seus recursos, melhor não fazer nada do que fazer só por fazer.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Seria impossível as pessoas enxergarem o que você vê, porque isso dependeria de uma dose de boa vontade tão grande da parte delas que, do jeito que andam as coisas no mundo, parece algo fora do alcance. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando ardem os desejos o bom senso vai dormir e isso não é bom, especialmente num momento como o atual, em que sua alma está tentada a se lançar à aventura, mas sem o devido discernimento para fazer boas escolhas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Lidar com as pessoas que você precisa neste parte do caminho pode não ser o melhor dos mundos para você, mas é o que temos para servir no café da manhã. Melhor se adaptar ao que não possa ser mudado de imediato.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

De vez em quando parece que a alma não consegue sair do lugar, já que, mesmo se esforçando para progredir, precisa retornar uma e outra vez aos mesmos assuntos. É tudo ilusão. Mesmo não parecendo, o progresso acontece.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Respeite as experiências que brindem com regozijo, porque são fundamentais para seu bem-estar e consequente prosperidade. Respeitar as experiências significa que você deve se organizar para sempre acontecerem.