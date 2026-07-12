Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (12/7)

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A consciência, esse mistério transcendental que nossa humanidade anda pretendendo encerrar no funcionamento da inteligência artificial para declarar que o resolveu, é uma dimensão que nos vincula com o próprio funcionamento do Universo, no qual nos movimentamos e somos.

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Vinculados que somos a esse organismo colossal que chamamos de Universo, temos na consciência acesso a inúmeros superpoderes que, se os integrássemos a nossos hábitos, tornariam ineficiente toda a tecnologia que estamos produzindo.

Não há nenhuma conspiração do inferno para que nossa humanidade não desenvolva os superpoderes da consciência, acontece apenas que esses só podem ser acessados por quem colocar intencionalmente em prática a boa vontade de evoluir e de melhorar.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mantenha o dinamismo e busque um lugar onde sua alma e corpo se sintam confortáveis e seguros, porque agora você precisa desse sentimento de familiaridade, de pertencer a um lugar que brinde com alívio e serenidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Muitas coisas deveriam ser ditas, mas para que fossem eficientes teria de haver pessoas dispostas a aproveitar as informações e, em vez de as contrariar com críticas, as ouvirem com atenção e carinho. Seria possível?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Procure se relacionar com os recursos materiais de forma dinâmica, negociando tudo que for possível e evitando deixar os recursos parados, mas investir e movimentar tudo que estiver dentro do seu alcance.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Demonstrar esclarecimento nem sempre é uma atitude recebida com elogios, porque as pessoas preferem se agarrar aos equívocos que cometem a abrir a mente e coração às ideias que as libertariam da ignorância. É assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure meditar com muita sinceridade sobre os passos que deu até agora, porque se houver pureza em suas intenções, sua vitória está garantida. Mesmo lidando com pessoas de má índole, a pureza protege você.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que a maioria das pessoas que você conhece sejam desinteressantes, mesmo assim vale a pena continuar apostando na sociabilidade, porque devem aparecer algumas poucas pessoas que agreguem algo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nesta parte do caminho seria interessante que você selecionasse direito as encrencas, no bom sentido da palavra, em que você se envolver, de modo a poupar recursos e evitar se meter em encrencas, no mau sentido da palavra.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Ainda que o entusiasmo brindado pelo que você percebe seja imenso, procure entender que as pessoas a que você se dirige tenham dificuldade de ver com seus olhos essa realidade. Espere discrepâncias e críticas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Investigue bem tudo que for de seu interesse e, principalmente, investigue bem aquilo que for objeto de seus desejos, para trilhar um caminho seguro de satisfação e evitar cair em golpes. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você adoraria que nada nem ninguém exercesse pressão alguma sobre sua alma, porém as condições da atualidade estão muito distantes disso. É melhor se adaptar e lidar bem com essas pessoas, que trazem a verdade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Mesmo que não pareça, porque nesta parte do caminho a atenção de sua alma é absorvida pelos pequenos assuntos cotidianos, o progresso está em andamento. Tudo que seja necessário fazer, trate com carinho e atenção.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aquilo que você deseja empreender há de passar pelo crivo da ordem, para que sua alma não se precipite na direção de assuntos que pareceriam brilhantes, mas que na prática seriam formas criativas de perder tempo.