Filme do brasiliense Belmonte está na seleção do Festival de Gramado

O filme de produção brasiliense Justino — Nos bastidores do reino, de José Eduardo Belmonte, foi anunciado como um dos integrantes da seleção do 54º Festival de Cinema de Gramado. O festival transcorre entre os dias 12 e 22 de agosto, e trará competição pelos troféus Kikito entre seis realizações. Belmonte é conhecido por filmes como A concepção e O pastor e o guerrilheiro, além do recente Assalto à brasileira.



Com base em texto de Mário Justino (Nos bastidores do reino), o longa revolve temas como crença, poder e preconceito. Num enredo que projeta ambição e traição, Christian Malheiros abraça o protagonismo, junto a elenco que inclui Caio Blat, Onna Silva e Antônio Pitanga.



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A trama que alcança valores de Igreja neopentecostal, traz produção de Nilson Rodrigues (da Mercado Filmes), e o roteiro é assinado por Belmonte, Ewerton Belico, Sérgio Moriconi e Nilson Rodrigues (produtor ainda do do inédito Honestino). Parte do enredo na tela foi filmado em Portugal, e a história atravessa as décadas de 1960 e 1990.

Dedicado aos cinemas nacional e latino-americano, o Festival de Gramado traz a curadoria das atrizes Ana Flavia Cavalcanti e Camila Morgado, além do crítico de cinema Marcos Santuário. A lista dos títulos concorrentes, em 2026, traz: Chorão: Só os loucos sabem (SP), de Hugo Prata e Felipe Novaes; Feito pipa (CE), de Allan Deberton; Leite em pó (MG/SP/RN), de Carlos Segundo; Nosso segredo (MG), de Grace Passô, e Pele de rinoceronte (RJ), de Marcello Ludwig Maia.