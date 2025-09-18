Após 18 anos, José Eduardo Belmonte volta a competir no Festival de Brasília com filme sobre contraventores

Tal qual o público do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o diretor formado pela UnB e concorrente aos prêmios Candango pelo longa Assalto à brasileira tem ciência de que muito mudou no evento. "Este novo filme dialoga com os meus curtas, ainda que não seja um filme indie. Noto que estou mais maduro, mais atento ao ritmo da vida. Mas sigo interessado nesse encontro entre obra e público, nesse choque de energia que só o cinema, em uma sala cheia, é capaz de produzir", pontua. Nesse sentido, como diz, estar na seleção de Brasília é como jogar na Bombonera.

No time de astros da telona, a escalação traz Murilo Benício, Christian Malheiros, Robson Nunes, Paulo Miklos e Débora Duboc. Na trama, um radialista quer retomar o rumo profissional e avança nos bastidores de uma ação criminosa (na vida real ocorrida em Londrina, nos anos de 1980). "Era 1987, o país tentando respirar depois de 20 anos de ditadura. Havia uma fome de mudança, mas a transição foi incompleta. O presidente era o ex-líder do partido dos generais, os ministros eram os mesmos, e a inflação, herança maldita daquele tempo ditatorial, estava em 391% ao ano. Nenhum golpista foi julgado. É nesse caldo de frustração e esperança que a história se desenrola. O filme captura esse momento em que o país parecia querer virar a página, mas a página insistia em ficar grudada no livro. Penso que avançamos muito, ainda que tenha muito a conquistar", descreve o autor de filmes como Alemão e A concepção.

Profissionais como o roteirista L.G. Bayão, a diretora de fotografia Leslie Montero e a diretora de arte Denise Dourado auxiliaram na criação de clima para recriar uma experiência vivida. "Buscamos o equilíbrio entre o realismo e a estilização. A trilha e a sonoridade acompanham esse movimento, alternando momentos de tensão quase física com respiros de humor e humanidade. Queríamos que o público saísse do cinema com a sensação de ter vivido algo intenso, mas também, de alguma forma, leve, um retrato de um país capaz de rir no meio do caos", diz Belmonte. O cineasta nota que o filme avança sobre a complexa relação que todo brasileiro tem com o país.

Com enfoque cronologicamente próximo ao episódio narrado em O sequestro do voo 375, Belmonte desencoraja comparativos: são "registros e estilos distintos". Há conexão, entretanto, com Quase deserto, outro novo filme dele que trata daqueles à margem da sociedade. "O cinema não é um tribunal; é um espelho fragmentado que nos ajuda a olhar para nós mesmos", defende, ao falar das contravenções que registra. E conclui: "Recriar, em sons e imagens, é traduzir. É encontrar um equilíbrio entre a precisão dos fatos e a liberdade do cinema, transformando a memória em experiência sensorial e emocional. Recriar histórias com pessoas reais é sempre um exercício delicado. A vida, para caber na ficção, precisa de convenções, ajustes de tempo, de espaço, de fatos. É um processo que exige rigor e sensibilidade, porque cada escolha narrativa mexe na percepção que o público terá do que aconteceu".