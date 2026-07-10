Sala de cinema local exibe sessão adaptada de 'Minions & monstros'

Sessão de 'Minions & monstros' é adaptada para pessoas com sensibilidade sensorial - (crédito: Divulgação)

Júlia Costa*

Neste domingo (12/7), às 11h, o Kinoplex do Boulevard Shopping promove a iniciativa Sessão Azul, adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou com sensibilidade sensorial, com a exibição do filme Minions & monstros. Os ingressos têm valor de meia-entrada para todos, com o preço de R$ 30.

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Minions & monstros se passa na década de 1920, a Era de Ouro de Hollywood. A narrativa destaca James, um minion solitário e criativo que, insatisfeito em ser apenas mais um a serviço do chefe, decide fazer um filme autoral. No processo, acidentalmente liberta monstros e uma gangue de criaturas que planejam destruir o mundo, forçando outros minions a uma forte união para a salvação do planeta.

Durante a sessão especial, as luzes permanecem parcialmente acesas, o volume do filme é reduzido e é permitido que os espectadores circulem pela sala. No piso 2 do shopping, o público pode aproveitar o Espaço Aconchego, destinado à auto regulação sensorial; o local também oferece abafadores de ruído e crachás de identificação para pessoas com TEA gratuitamente.

Serviço

Sessão Azul

Domingo (12/7), às 11h, no Kinoplex do Boulevard Shopping (Setor Terminal Norte, Conj J). Ingressos: R$ 30.

* Estagiária sob a supervisão de Ricardo Daehn