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Marina Lima reage após polêmica sobre fumar maconha para criar músicas

Cantora responde críticas e explica declaração sobre cannabis

Marina Lima reage após polêmica sobre fumar maconha para criar músicas - (crédito: Reprodução/Instagram Marina Lima)
Marina Lima reage após polêmica sobre fumar maconha para criar músicas - (crédito: Reprodução/Instagram Marina Lima)

Marina Lima usou as redes sociais neste último domingo (12), e reagiu após ter se tornado alvo de críticas ao afirmar, em entrevista, que escreveu músicas sob efeito da maconha.

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Através do X (antigo Twitter), a cantora citou a atriz e apresentadora Luana Piovani, ao rebater as opiniões contrárias. "Quando Luana Piovani diz que fuma cannabis há 30 anos e não é viciada, ela não está mentindo", iniciou.

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"Fumo há 50, e tbm não sou. Isso é sobre saber usar remédios, plantas ou o que for, à nosso favor", escreveu Marina Lima. Há poucos dias, a artista afirmou que escreveu todas as suas músicas sob efeito da droga.

"Todas as músicas que compus, desde o começo, foi sob o efeito de maconha. Tudo. Desde o primeiro disco profissional, a gente compôs sempre com um pretexto de criar histórias e músicas para mandar recado para o mundo. E se divertir", afirmou ela à revista Breeza.

O texto Marina Lima reage após polêmica sobre fumar maconha para criar músicas foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 13/07/2026 08:20
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