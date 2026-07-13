Sam Neill, ator de Jurassic Park, morre aos 78 anos

O ator Sam Neill, famoso por seu papel em Jurassic Park, morreu aos 78 anos. A notícia veio em um comunicado de sua família, onde dizia que sua morte foi “repentina e inesperada”, mas que ele partiu cercado pela família e com a dignidade que caracterizou toda sua vida.
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"É com imensa tristeza que a família de Sam Neill compartilha a notícia de seu falecimento na segunda-feira, 13 de julho, em Sydney, Austrália", diz o comunicado. A família agradeceu à equipe do Hospital Privado St. Vincent pelos cuidados prestados e informou que mais detalhes serão divulgados posteriormente.
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Em março de 2023, o ator revelou que estava fazendo quimioterapia haia um ano, após descoberta de um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer no sangue que afeta o sistema linfático. Mais tarde, o ator afirmou que a doença estava em remissão. Em seu livro de memórias, lançado em 2023, Did I Ever Tell You This?, ele revelou detalhes sobre seu diagnóstico e tratamento de câncer.
Nascido Nigel John Vermont Neill em Omagh, Irlanda do Norte, em 1947, ele se mudou com a família para Christchurch, Nova Zelândia, ainda quando criança. Após 12 anos, adotou o nome Sam, porque havia vários Nigels na sua escola.
Sam Neill começou a atuar enquanto estudava na Universidade de Canterbury e fez sua estreia no cinema em 1971 com o filme The City of No. Após diversos papéis na televisão e no cinema na Nova Zelândia, ganhou maior reconhecimento com o filme Sleeping Dogs, um dos primeiros filmes do país a alcançar distribuição internacional. Mais tarde, mudou-se para a Austrália, onde estrelou em My Brilliant Career, filme que o ajudou a se estabelecer como ator de destaque.
Mas a fama mundial veio em 1993 por suas atuações em O Piano, de Jane Campion, filme vencedor do Oscar, e como o paleontólogo Dr. Alan Grant em Jurassic Park, de Steven Spielberg. Assumindo o mesmo papel nos outros filmes da franquia. Mais recentemente , o ator interpretou um policial na série dramática de TV Peaky Blinders.
Ao longo de uma carreira de mais de cinco décadas, o ator acumulou mais de 150 créditos em filmes e séries. Sam Neill foi nomeado Oficial da Ordem do Império Britânico (OBE) em 1991 por sua carreira como ator. Posteriormente, em 2007, foi nomeado Companheiro Distinto da Ordem do Mérito da Nova Zelândia e, em 2022, aceitou o título de cavaleiro após mudanças no sistema de honrarias da Nova Zelândia.
Sam Neill deixa quatro filhos e oito netos.
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