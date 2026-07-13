Globo define próximas novelas das seis e das sete, mas mantém indefinição na faixa das nove - (crédito: Observatorio da TV)





A Globo já tem estabelecidas as próximas produções das faixas das seis e das sete, mas o mesmo não acontece com o horário das nove. Fora a continuação de Avenida Brasil, prevista para janeiro de 2027 como substituta de Quem Ama Cuida, não há outro projeto fechado para a principal vitrine da emissora.

A segunda temporada de Avenida Brasil marca o retorno de João Emanuel Carneiro ao horário nobre após o desempenho irregular de Mania de Você (2024). Para o segundo semestre de 2027, a Globo avalia sinopses de Bruno Luperi, Manuela Dias, Aguinaldo Silva e Rosane Svartman.

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Entre eles, o projeto mais avançado é O Arroz de Palma, de Luperi, inspirado no livro de Francisco Azevedo. A trama, ambientada em diferentes épocas, é considerada cara e foi resgatada pelo autor recentemente para disputar espaço às 21h.

Manuela Dias surge como forte candidata, embalada pela repercussão de Vale Tudo (2025), enquanto Aguinaldo Silva, após o sucesso de Três Graças, já trabalha em uma nova sinopse. Rosane Svartman também aparece como opção, após o êxito de suas produções na faixa das 19h.

A indefinição reflete os desafios enfrentados pela emissora desde a retomada das produções pós-pandemia. Um Lugar ao Sol (2021) perdeu público, Pantanal (2022) recuperou audiência, mas Travessia (2022) voltou a derrubar os índices. Terra e Paixão (2023) e Renascer (2024) tiveram desempenho mediano, enquanto Mania de Você afundou os números. A recuperação veio com Vale Tudo e Três Graças, mas a oscilação preocupa a direção da Globo.

Por isso, a decisão sobre quem ocupará a faixa das nove é tratada com urgência. Afinal, é o horário de maior impacto em audiência, repercussão e faturamento da emissora.