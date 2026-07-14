Galinha Pintadinha vai ao cinema: saiba tudo sobre o primeiro filme

Duas décadas após revolucionar o entretenimento infantil, a Galinha Pintadinha prepara o maior voo de sua história. A personagem fará sua estreia nos cinemas com Galinha Pintadinha - O Filme, longa-metragem confirmado para 1º de outubro com distribuição da Imagem Filmes.
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O projeto coroa a celebração de 20 anos da marca e inaugura uma nova fase com animação em 3D, um formato diferente do conteúdo conhecido no YouTube. O filme foi pensado para ser uma aventura para todas as idades e famílias, com a proposta de emocionar crianças, jovens e adultos.
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Adaptação de 'A Raposa e a Galinha' reflete sobre afeto e diferenças
O primeiro pôster oficial, divulgado nas redes sociais, apresenta um vislumbre do universo que chegará às telonas. A arte destaca a atmosfera de aventura e diversão, reunindo personagens clássicos em suas novas versões e apresentando os protagonistas inéditos que conduzem a narrativa.
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Criada em 2006 por Juliano Prado e Marcos Luporini, da Bromelia Produções, a personagem se manteve relevante ao longo dos anos. Na época de seu lançamento, o YouTube dava os primeiros passos e smartphones ainda não faziam parte da rotina das famílias.
"Levar a Galinha Pintadinha para o cinema é um marco muito especial para nós. É uma forma de celebrar esses 20 anos ao lado das famílias que acompanharam essa trajetória", afirma Juliano.
"O cinema representa um novo capítulo para a personagem, mas sem abrir mão da essência que fez parte da infância de tantas famílias. Queremos proporcionar uma experiência que emocione crianças e adultos, reunindo diferentes gerações em frente à tela grande", completa Marcos.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.