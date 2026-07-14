



Zezé Motta possui uma carreira extensa e destacada por papéis marcantes em suas aparições nas novelas. A atriz, que pode ser vista em A Nobreza do Amor, trama das seis da Globo, celebrou a representatividade, e a luta contra estereótipos.

Outra batalha que continua é contra os estereótipos. Durante muito tempo, nós fomos limitados a determinados tipos de personagens. Felizmente isso vem mudando, mas ainda acontece. Eu mesma, depois de tantos anos de carreira, decidi que alguns papéis não quero mais repetir", declarou ela, em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

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Zezé Motta, por sua vez, não escondeu o desejo de emplacar o papel de vilã em uma futura produção. "Acho importante que uma atriz de 82 anos também possa interpretar uma empresária, uma política, uma vilã, uma mulher apaixonada ou qualquer outra personagem que fuja do lugar comum", disse ela, que destacou as mudanças nas produções, apesar das ressalvas.

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"Sou otimista. Quando olho para trás e vejo o Brasil de 1976 e comparo com o de hoje, percebo avanços importantes. Mas também sei que nenhuma conquista é definitiva. A igualdade precisa ser construída todos os dias, com oportunidades reais e com a certeza de que talento não tem cor, idade ou gênero", refletiu Zezé.

O texto Aos 82 anos, Zezé Motta revela qual personagem ainda sonha interpretar na TV foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.