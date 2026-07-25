Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (25/7)

Data estelar: Lua cresce em Sagitário.

Apesar de preferirmos nos considerar uma espécie da natureza que usa a razão, as decisões mais importantes, que determinam o curso da construção do destino, são eminentemente passionais e, motivados pelas paixões, é certo que não estamos usando a razão senão para encontrar justificativas aceitáveis para o que não teria justificativa alguma.

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Que outra motivação diferente da paixão levaria nossa humanidade a aplaudir e incentivar líderes que advogam a discórdia, o retorno às divisões fundamentadas em classes sociais engessadas e o tratamento desumano em relação a uma boa parte de nossa humanidade?

É pela paixão que conseguimos apreciar e nos sentir mais familiarizados com os vampiros e demônios sedutores, todos fruto de fantasia, do que nos identificar com os santos e santas que tão bom exemplo nos legaram.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A transparência de sua alma não há de ser perdida em nome de representar para o mundo os papéis adequados e pertinentes. Se você perde de vista a espontaneidade, perde também o que há de mais valioso em você.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sua alma não se sente muito à vontade no mundo em que se encontra, porque é muito diferente do que um dia imaginou. Não importa, a adaptação se encontra em andamento, e seria melhor, por isso, não resmungar demais. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Algumas pessoas que você não prefere são portadoras de oportunidades e valeria a pena você permitir que elas se aproximem mais do que habitualmente você concederia. É tudo estratégia, em nome de maior progresso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Todas as diversas pressões que sua alma e corpo andam sofrendo se resolveriam através da ação, porque se ficar dependendo de entender logicamente qual seria a saída, sua mente vai ficar congestionada com argumentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure se aproximar dessas pessoas que sabem pensar e que, por isso, estimulam seu intelecto também. Ao mesmo tempo, tome distância dessa turma que só serve para espalhar a brasa e produzir distrações. Seleção.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure não gastar tempo demais se assustando com a complexidade do cenário com que precisa lidar, porque você tem todos os recursos necessários para dar conta do recado. Só falta você acreditar mais nisso. É por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Todo ser humano pode se esclarecer e ampliar seu entendimento sobre a vida, porém, ninguém pode ser forçado nesse sentido, esse é um movimento que, ou é espontâneo ou acaba sendo contraproducente. É assim que é.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para que um grande projeto de vida seja sustentável, é imprescindível que você preste muita atenção à ordem cotidiana e que a trate com o maior carinho possível, para que sempre funcione direito. É por aí.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ninguém nunca fez nada acontecer somente com o poder da imaginação. Tudo começa com uma ideia, uma imagem mental, porém, essa imagem ficará assim até você tomar as iniciativas práticas pertinentes. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O conforto que você busca está ao alcance da mão, mas não como algo que acontece sem sua intervenção, pois, essa é uma fantasia. Todos os ingredientes do conforto estão aí, aguardando para que você os organize.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Por mais que a vida lhe ofereça mais coisas das que você seria capaz de administrar, evite ver isso como um defeito de atenção, porque o tempo está ao seu favor e você saberá fazer as escolhas mais ou menos certas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para tudo dar certo de acordo com sua imaginação seria necessário um milagre, e quem disse que seria impossível? Quantas vezes o impossível aconteceu na última hora, quando tudo parecia ir ao brejo? A vida continua.