Em meio aos "hermanos", Lázaro Ramos acompanha classificação da Argentina

"Para quem enfrenta o Carnaval da Bahia e do Rio de Janeiro, isso aqui é nada", brincou Lázaro - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ator Lázaro Ramos registrou, nas redes sociais, a euforia que tomou conta de Buenos Aires durante as semifinais da Copa do Mundo 2026. Enquanto Argentina e Inglaterra disputavam o lugar na final do mundial, nesta quarta-feira (15/7), o astro de A Nobreza do Amor se divertiu ao acompanhar o clima nas ruas.

Até os 42 minutos do segundo tempo, momento em que a Argentina empatou com os ingleses, Lázaro Ramos mostrava, pelos stories, que a torcida na capital argentina estava desanimada com o placar. Argentinos ansiosos ficaram grudados nas vitrines dos estabelecimentos para não perderem nenhum lance.

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Curiosamente, o ator não era o único brasileiro infiltrado em meio aos hermanos. Lázaro encontrou uma família de brasilienses que afirmou ter ido até Buenos Aires apenas para acompanhar a semifinal. “O Brasil saiu e vocês estão tentando achar outro pra torcer?”, brincou.

A tensão deu lugar à euforia que se seguiu com a tão esperada classificação, cravando o nome de Messi na final da Copa do Mundo contra a Espanha. “Contra fatos não há argumentos. O fato é que a Argentina virou”, comentou o ator que via os arredores do Obelisco de Buenos Aires sendo, aos poucos, tomados pela multidão que comemorava.

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Com a capital em festa, os planos de Lázaro para jantar fora quase foram cancelados. De volta ao hotel em que estava hospedado, ele mostrou aos seguidores a multidão de argentinos celebrando com bandeiras e fogos de artifício. “Para quem enfrenta o Carnaval da Bahia e do Rio de Janeiro, isso aqui é nada”, brincou.