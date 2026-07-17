



Flávia Alessandra abriu o coração sobre envelhecimento, menopausa e os impactos dessa fase na rotina profissional. Aos 50 anos, a atriz contou que passou a observar os primeiros sinais físicos, apesar dos cuidados sobre o corpo.

Durante o quadro Vida de Novela, do seu canal Pé no Sofá, no YouTube, a atriz resumiu o tema da conversa: "Como equilibrar a mente que continua a mil com os sinais físicos do tempo? E o papo hoje é sobre os desafios de conciliar as oscilações da menopausa com o ritmo acelerado da rotina de trabalho", escreveu.

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Durante o vídeo, a atriz da novela Quem Ama Cuida, da Globo, explicou que procura manter hábitos saudáveis, mas reconhece que o corpo passou a responder de forma diferente com o passar dos anos.

"Sinto o cansaço"

"Com 50, por mais que eu seja uma mulher muito ativa, com muita disposição, tem atividade física na minha vida, eu levo uma vida super saudável, apesar de não ser aquela pessoa tão regrada assim. Eu como de tudo, eu bebo, mas tento fazer isso com equilíbrio. Um pouquinho de salada, um pouquinho de drogas, como a gente diz", brincou Flávia Alessandra. Na sequência, a atriz comentou que sente a diferença entre a disposição mental e a física: "A mente aqui continua a mil, mas eu, por vezes, sinto o cansaço dele. Eu sinto o cansaço, sinto a névoa", afirmou.

O texto Flávia Alessandra desabafa sobre envelhecimento e menopausa aos 50 anos: Sinto o cansaço foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.