



Rachel Sheherazade usou as redes sociais nesta última quinta-feira (16/7) e chamou atenção ao comentar uma homenagem recebida de um perfil no Instagram.

Na publicação, a jornalista relembrou episódios marcantes de sua trajetória profissional e afirmou que enfrentou perseguição e até mesmo ameaças de morte. "Ao longo da minha trajetória como jornalista, fui atacada por todos os lados e atores da sociedade: partidos e políticos, conservadores e liberais, democratas e golpistas, eleitores, empresários, juízes e promotores, religiosos e gente sem religião", disse.

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Rachel afirmou que, apesar das adversidades, manteve sua postura. "Apesar de tudo, mantive minha coragem, minha dignidade e continuei sendo autêntica, mesmo quando minha opinião destoava da maioria", descreveu.

"Me juraram"

A ex-participante de A Fazenda 15 também relembrou episódios de intimidação que, segundo ela, marcaram sua carreira. "Já tentaram me encaixar numa ou noutra ideologia. Já tentaram me calar mil vezes. Já me investigaram e processaram só para me intimidar. Já me juraram de morte. Já me acusaram de fascista, racista e até nazista", lamentou.

Por fim, Rachel Sheherazade atribuiu as críticas à sua postura como comunicadora. "O que sempre incomodou meus críticos foi minha opinião: livre, independente, racional, embasada, incisiva, que nunca pediu licença e nunca se dobrou aos interesses dos poderosos. A voz de uma mulher custa caro, mas eu pago o preço sem reclamar", pontuou.

O texto Rachel Sheherazade expõe ter sido alvo de ameaças de morte e perseguições: Me juraram foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.