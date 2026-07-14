Google recria o gol 'mais bonito' da carreira de Pelé; veja

Sem registros em vídeo, a antológica jogada na Rua Javari foi reconstruída combinando ferramentas de IA generativa e pesquisa histórica - (crédito: Divulgação/Santos Futebol Clube)

O lance que atravessou décadas apenas na memória de quem o viu finalmente ganhou imagens. Considerado como o gol mais bonito da carreira de Pelé, o feito marcado em 1959, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na tradicional Rua Javari, nunca havia sido registrado em vídeo, já que ocorreu antes da popularização das gravações de partidas de futebol.

Agora, a jogada foi reconstruída com auxílio de inteligência artificial (IA) em um documentário que busca reproduzir, com fidelidade histórica, cada detalhe daquele momento. Batizado de The Most Beautiful Goal Never Seen (O Gol Mais Bonito que Nunca Foi Visto), o filme foi lançado mundialmente nesta terça-feira (14/7).

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A produção é resultado de uma parceria entre o Google DeepMind, laboratório de pesquisa em inteligência artificial da empresa, e a marca Pelé, administrada pela NR Sports. Para gerar as imagens, foram utilizados os modelos Gemini Omni, Veo 3 e Nano Banana.

Google DeepMind foi capaz de recriar momento histórico (foto: Divulgação/Google)

A reconstrução exigiu um trabalho que foi muito além do uso da tecnologia. Antes de recorrer aos modelos de IA, a equipe realizou uma ampla pesquisa histórica baseada em depoimentos de testemunhas, na única fotografia conhecida do lance e em registros da época sobre o estádio, o uniforme da torcida e outros elementos visuais presentes naquele jogo.

Segundo os responsáveis pelo projeto, a intenção foi reproduzir o ambiente com o máximo de rigor possível. Desde a arquitetura da Rua Javari até os equipamentos utilizados pelos jogadores, tudo foi desenvolvido a partir de referências históricas.

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"Tudo tem que ser baseado em alguma imagem que você resgatou", diz Gabe Ferreira, líder de criação e design do Google. "O estádio, a chuteira, a forma como as pessoas se vestiam… Queríamos que tudo isso fosse realmente tratado como um material histórico", acrescenta.

Em busca da maior precisão histórica possível, a historiadora Anita Lucchesi reuniu, junto com a equipe, cerca de 2 mil registros, como plantas arquitetônicas e álbuns de família. O grupo ainda ouviu testemunhas oculares, jornalistas e moradores da Mooca, utilizando uma maquete do estádio, fotos de arquivo e diagramas para reconstituir, a partir da memória de quem o presenciou, o gol.

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Historiadores auxiliaram durante o processo de criação (foto: Divulgação/Google)

Além da inteligência artificial, o documentário também recorreu a métodos tradicionais de produção audiovisual. A jogada foi encenada por atores em um set de filmagem, com seis câmeras registrando os movimentos para servir de base às intervenções feitas posteriormente pelos sistemas de IA.



O material captado passou por um processo de adaptação para refletir as características da Rua Javari em 1959. Como o estádio passou por diversas reformas ao longo das décadas, foi necessário alterar digitalmente o cenário registrado atualmente para aproximá-lo das imagens preservadas em acervos históricos.

"Se você compara a Javari que gravamos com a que aparece no filme, é diferente. Tivemos que alterar certos aspectos do estádio, porque ele foi reformado várias vezes desde 1959. Tivemos que usar essa base gravada e alterá-la com base nas fotos do acervo histórico", diz Gabe Ferreira.

A preocupação com a fidelidade também chegou aos objetos de jogo. A bola utilizada na recriação foi desenvolvida para reproduzir o peso e o comportamento do modelo usado na época, permitindo que os movimentos dos jogadores refletissem as condições reais da partida.

"As pessoas acham que você diz para o modelo ‘faça esse gol’ e o filme sai pronto. Mas não é. Tivemos que colocar todo cuidado no filme base, para ter autenticidade, fazer o que já era possível. E a IA entra para fazer o que antes era impossível", diz Márcia Mayer, chefe de produção do Google Deepmind.

A produção reúne ainda entrevistas com personagens ligados ao episódio, entre eles Pepe, o único atleta ainda vivo que integrava o time santista naquele confronto.

Para Flávia Kurtz, filha do rei, a recriação seria motivo de "orgulho" para o pai. "Ele ficaria tão orgulhoso de ver tudo isso acontecendo. Ele sempre dizia que era uma pena que o gol nunca tivesse sido gravado. Então, poder revivê-lo com toda essa tecnologia é maravilhoso."

Veja como foi feita a releitura:

O lance que virou lenda

Pelé tinha apenas 18 anos quando protagonizou a jogada. Depois de abrir o placar diante do Juventus aos 24 minutos do primeiro tempo, ele voltou a balançar as redes aos sete minutos da etapa final. Naquele momento, cerca de 10 mil torcedores presentes na Rua Javari passaram a vaiá-lo sempre que tocava na bola.

Foi então que surgiu o lance que atravessaria gerações. Em um contra-ataque iniciado após o Santos recuperar a posse, Dorval avançou pela direita e levantou a bola na entrada da área. Cercado por um marcador, Pelé dominou sem deixá-la cair, aplicou uma meia-lua sobre Julinho e seguiu em velocidade.

Na sequência, após o último quique da bola, encobriu Homero, repetiu o movimento diante de Clóvis e, mantendo a bola no ar, deu um terceiro chapéu sobre o goleiro Mão de Onça. Com o adversário já caído no gramado, completou de cabeça para marcar um dos gols mais célebres da história do futebol.

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Logo após balançar as redes, Pelé comemorou com um soco no ar, gesto que se tornaria uma de suas marcas registradas. O lance provocou aplausos até mesmo dos jogadores do Juventus, que, segundo relatos da época, foram cumprimentá-lo antes da partida ser reiniciada.

Essa não é a primeira tentativa de dar imagens ao gol histórico. Em 2004, o documentário Pelé Eterno já havia apresentado uma reconstrução utilizando computação gráfica. A nova produção, porém, emprega ferramentas de inteligência artificial generativa, capazes de criar uma representação muito mais detalhada da jogada.

O legado do rei

Reconhecido como um dos maiores jogadores da história do futebol, Pelé conquistou três Copas do Mundo pela seleção brasileira (em 1958, 1962 e 1970), feito inédito entre atletas do futebol masculino.

Pelo Santos acumulou títulos nacionais e internacionais, incluindo duas Copas Libertadores e dois Mundiais Interclubes, consolidando uma trajetória que o transformou em referência mundial do esporte.

Batizado de Edson Arantes do Nascimento, Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, em decorrência de complicações de um câncer de cólon. Em 2026, completam-se quatro anos de sua morte.





