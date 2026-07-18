João Victor Gonçalves está fazendo sucesso no ar em Quem Ama Cuida. Na novela das nove da Globo, o ator interpreta Mau-Mau, personagem que é irmão da protagonista, Adriana (Leticia Colin), e têm se descoberto homossexual na nova fase da trama.

Algumas das cenas estreladas por ele durante este processo têm chamado a atenção, principalmente pelos embates vivenciados dentro da própria casa com o avô, Otoniel (Tony Ramos). Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o jovem intérprete descreveu os bastidores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

João Victor Gonçalves destacou ainda que a convivência com Tony Ramos tem sido uma das experiências mais enriquecedoras de Quem Ama Cuida, para além das tensões diante das câmeras. "O aprendizado com ele tem sido enorme. O Tony é um ser humano incrível, e nós dois construímos uma troca muito bonita desde o começo. Eu tenho uma característica: quando gosto de alguém, não sou de fazer cerimônia ou manter distância. A gente se aproximou muito rapidamente", disse.

O ator conta, inclusive, que Tony Ramos costuma incentivar todo o elenco, e ficou eternizado por um conselho recebido logo nas primeiras semanas de gravação. Logo nas primeiras semanas de gravação, o Tony Ramos me disse uma coisa que nunca esqueci: Esse trabalho que a gente faz não é para a gente. É para o outro. É para a forma como o outro nos recebe dentro da casa dele todas as noites.’, contou.

O texto O conselho de Tony Ramos que ator de Quem Ama Cuida nunca esqueceu foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.