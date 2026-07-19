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Jennifer Finch, baixista do L7, morre aos 59 anos

Artista enfrentava um tumor cerebral agressivo, revelado publicamente cinco dias antes da morte

Jennifer Finch, baixista do L7, morre aos 59 anos após câncer no cérebro - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Jennifer Finch, baixista do L7, morre aos 59 anos após câncer no cérebro - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Jennifer Finch, baixista da banda norte-americana L7, morreu aos 59 anos no sábado (18/7). A morte foi confirmada pelo grupo nas redes sociais, onde as integrantes prestaram homenagem à artista e lembraram sua trajetória na música.

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"Com o coração muito pesado, anunciamos que nossa querida companheira de banda, amiga e parceira de confusões Jennifer Finch faleceu hoje. Ela teve uma longa e corajosa batalha contra o câncer no cérebro e foi amada por muitos amigos maravilhosos, colegas músicos e fãs em todo o mundo", escreveu a banda.

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Cinco dias antes da morte, a equipe da musicista revelou que ela enfrentava um câncer cerebral agressivo. Em uma publicação nas redes sociais, familiares e pessoas próximas afirmaram que, após o diagnóstico, havia esperança de que o tratamento permitisse "alguma versão de uma vida normal", mas explicaram que complicações provocaram "múltiplas cirurgias e uma sucessão implacável de contratempos".

O comunicado também informou que Jennifer passou a conviver com limitações físicas significativas e precisava de cuidados permanentes. "Jennifer agora vive com importantes limitações físicas e necessita de um nível de assistência que o amor, a amizade e a determinação, sozinhos, não conseguem oferecer 24 horas por dia", dizia o texto.

Na mesma publicação, a equipe anunciou uma campanha de arrecadação para custear enfermagem domiciliar, fisioterapia, terapia da fala, equipamentos médicos e outras despesas relacionadas ao tratamento. Os responsáveis pelo texto afirmaram ainda que a iniciativa ajudaria a preservar "o legado criativo que ela passou décadas construindo", destacando a importância de sua contribuição para a música e para a cultura punk.

Jennifer Finch integrou a formação mais conhecida do L7, banda criada em Los Angeles no fim dos anos 1980. O grupo se consolidou como um dos principais nomes do rock alternativo e do movimento grunge durante a década de 1990.

Com Finch no baixo, o L7 lançou alguns de seus trabalhos mais importantes, entre eles Bricks Are Heavy, álbum que impulsionou a projeção internacional da banda. O grupo também ficou conhecido por músicas como Pretend We're Dead e pela mistura de punk, grunge e rock alternativo.

A baixista deixou o L7 nos anos 1990, mas retornou durante a reunião da banda, em 2014. Em 2019, o grupo lançou Scatter the Rats, primeiro álbum de estúdio desde Slap-Happy, de 1999.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/07/2026 13:58
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