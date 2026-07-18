Após morte do pai, Danton Mello faz desabafo sobre luto





Seis dias após a morte do pai, Dalton Melo, aos 84 anos, o ator Danton Mello emocionou os seguidores ao publicar uma carta aberta nas redes sociais. No texto, o artista falou sobre a saudade, a dificuldade de lidar com a perda e relembrou momentos especiais que costumava compartilhar com o pai, em uma mensagem que recebeu apoio de fãs e colegas de profissão.

Na publicação, Danton descreveu a ausência deixada por Dalton e refletiu sobre a mudança em sua rotina após a despedida. "Sexta-feira, Mello mais velho! Não vou te ver nesse final de semana. Não vamos botar o papo em dia, não vamos tomar umas, não vamos dar risadas, não vou contar minhas novidades nem dividir meus sonhos com o senhor, não vou pedir conselhos, não vamos nos emocionar falando das suas netinhas, não vamos conversar sobre futebol, não vamos relembrar sua infância ou a minha, não vamos trocar mensagens quando chegarmos em casa para dizer que nosso encontro foi foda e que nos amamos, não vamos mais! Nem no outro final de semana, nem no próximo e no próximo ou próximo Está doendo muito, mas agora preciso seguir em frente carregando todos os ensinamentos desse homem incrível que o senhor foi. Gratidão por ter sido seu filho! Muitos beijos do seu eterno Mello mais novo Te amo hoje e sempre!", escreveu.

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A homenagem comoveu amigos e artistas, que deixaram mensagens de carinho nos comentários. O ator Marcelo Faria destacou o legado deixado por Dalton ao afirmar: "Irmão, seu pai está em todos nós. Amado por todos e por vocês!". Já Natália Lage escreveu: "Ô, querido Senti tanto aqui também. Seu Dalton era um cara incrível. Meus sentimentos". Leo Jaime, Emanuelle Araújo e Claudia Lira também manifestaram solidariedade ao ator e à família.

A morte de Dalton Melo foi anunciada no último sábado (11/7) pelos filhos Danton e Selton Mello. Em uma publicação conjunta, os irmãos revelaram que o pai enfrentava as consequências de décadas de tabagismo. "O cigarro o levou", escreveram. Segundo eles, Dalton fumou por cerca de 70 anos, hábito iniciado ainda na adolescência, e chegou a comentar no hospital que não se arrependia das escolhas que fez ao longo da vida.

Na despedida publicada anteriormente, Selton e Danton também prestaram uma homenagem ao pai, lembrando sua simplicidade, generosidade e o forte vínculo familiar construído ao longo dos anos. Os atores afirmaram que, apesar da despedida física, guardarão para sempre os ensinamentos e o carinho deixados por Dalton, ressaltando que o legado do pai continuará vivo na memória de toda a família.

O texto Após morte do pai, Danton Mello faz desabafo sobre o luto: Está doendo muito foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.