Espetáculo de dança traz mito da Medusa para palco do Teatro Galpão Hugo Rodas

O Espaço Cultural Renato Russo recebe, nesta quarta (22/7) e na quinta-feira (23/7) o espetáculo de dança Medusa, às 20h. Com 12 artistas em cena, a obra, dirigida por Carlos Guerreiro e Catherine Zilá, reflete sobre a trajetória e história de Medusa, jovem sacerdotisa fiel de Atena, deusa da Mitologia Grega cuja cabeleira formada por cobras é capaz de transformar as pessoas que as olham em pedra. O espetáculo une linguagens de dança contemporânea, teatro e dança jazz.

Segundo o grupo, são traçadas ideias entre o mito e a contemporaneidade. A apresentação é uma releitura do enredo da personagem e aborda poder e violência, além de questionar a forma como as histórias são contadas, a partir de um novo olhar. “Existe uma conexão do passado com a nossa história de pertencimento e vivência enquanto mulheres hoje. O espetáculo começou com discussões de paralelos da nossa existência (dançarinas) com a de Medusa”, explica a artista Ana Maria Rayol, de 21 anos.

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SERVIÇO

Medusa

Com Grupo Âmago. Nesta terça-feira (22/7) e na quarta-feira (23/7), às 20h, no Teatro Galpão Hugo Rodas, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul, Bloco A). Ingresso: R$ 20 (meia) e R$ 40 (meia solidária), no Sympla. Informações: 61 999958510 (Catherine) e 61 983217214 (Carlos)

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel