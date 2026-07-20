Mulher atira acidentalmente na cabeça do companheiro dentro de casa, no Gama

Um homem, de 31 anos, foi atingido por um tiro de arma de fogo na cabeça pela esposa na madrugada desta segunda-feira (20/7), no Setor Leste, no Gama. Mesmo ferido, ele estava consciente quando foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Gama e informou aos policiais militares que o disparo ocorreu de forma acidental. A companheira da vítima também afirmou que não teve a intenção de atingi-lo. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) foram acionados por volta das 0h30 para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo em uma residência localizada na Chácara 38, no Setor Leste. No local, os militares foram informados por uma testemunha de que a vítima já havia sido socorrida por familiares e levada à UPA do Gama.

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Na unidade de saúde, os policiais encontraram o homem consciente, com um ferimento provocado por arma de fogo na cabeça. Segundo o relato da própria vítima, o tiro aconteceu de forma acidental. Posteriormente, devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido para o Hospital de Base do Distrito Federal, onde recebeu atendimento especializado.

Durante as investigações, os policiais retornaram à residência e localizaram a companheira da vítima. Ela afirmou que o disparo foi um acidente e indicou o local onde a arma estava guardada. No imóvel, a equipe apreendeu uma pistola calibre 9 milímetros, três carregadores e 29 munições.

A ocorrência foi registrada na 20ª Delegacia de Polícia (Gama). Segundo a PCDF, a mulher foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio, cuja motivação ainda está em apuração. Após prestar depoimento, ela foi liberada com pagamento da fiança de R$ 3 mil, permitindo que ela responda ao processo em liberdade.