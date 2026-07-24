Estreia no cinema fala sobre envelhecer com dignidade e escolher a si mesma

Uma história sobre envelhecer com dignidade e provar que nunca é tarde para escolher a si mesma. Protagonizado por Thaia Perez, Mil luas acompanha Chiara, imigrante italiana, mãe solo e independente que, aos 80 anos, vê seu mundo desabar com a venda do restaurante que construiu com o sonho de uma vida melhor para ela e a filha. Em meio a memórias e perdas, ela redescobre a própria força, autonomia e coragem de recomeçar.

A trama foi escrita e dirigida por Carina Bini, diretora, produtora e fundadora da Atman Filmes. Sua obra transita entre a ficção e o documentário, com olhar voltado para o protagonismo feminino e o universo invisibilizado das mulheres. Mil luas é seu primeiro longa-metragem. "É um filme sobre o tempo, a solidão e a liberdade que não envelhece. Se passa dentro de um universo particular e muito feminino de uma imigrante de 80 anos no Brasil. A história de Chiara mostra que a solidão se transforma quando nos permitimos habitar cada momento como se ele fosse o único. É um filme sobre a coragem de uma mulher em busca de sua liberdade, a qualquer tempo e lugar", destaca a diretora.

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Com produção da Atman Filmes, o longa é uma coprodução entre Brasil e Itália e faz parte do Selo ELAS, iniciativa da Elo Studios que visa promover o cinema feito por mulheres. Mil luas foi selecionado em mais de 15 festivais no Brasil e no mundo, e traz um elenco formado por Beta Rangel, Nuno Leal Maia, Victor Abrão, Tiago Venusto, Paula Passos, entre outros.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

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