Vini Jr. usa rede social para assumir publicamente retorno com Virginia

Vini Jr. fez uma nova demonstração pública de carinho por Virginia Fonseca nesta quarta-feira (22).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O atacante publicou nas redes sociais uma foto ao lado da influenciadora durante a festa julina realizada na noite anterior em sua mansão, no Rio de Janeiro, reforçando o momento vivido pelo casal após a reconciliação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O registro ganhou destaque por ser a primeira imagem compartilhada pelo jogador com Virginia desde que os dois confirmaram oficialmente a retomada do relacionamento no início da semana.
Na publicação, Vini marcou o perfil da namorada e acrescentou um emoji de coração ao lado do nome dela.
A foto foi feita durante o arraiá organizado pelo atleta, que reuniu amigos e familiares em uma celebração com decoração típica montada no campo esportivo da residência.
Antes da postagem do jogador, Virginia já havia mostrado aos seguidores diversos momentos da confraternização.
A influenciadora compartilhou registros da decoração, das comidas típicas e de parte da festa, que rapidamente repercutiu entre os fãs do casal, conhecido nas redes sociais como "Vi-Vi".
Saiba Mais
- Mariana Morais Amigas de Preta Gil têm supostas traições expostas por ex-marido da cantora
- Mariana Morais Famoso produtor musical brasileiro relembra episódio inusitado com os Backstreet Boys
- Mariana Morais De Virginia a Zé Felipe: o sensitivo que virou febre entre famosos
- Mariana Morais Irmã de Zé Felipe curte festança em mansão de Vini Jr; veja fotos
- Mariana Morais Virginia exibe novo visual de Vini Jr. em festa julina; veja fotos
- Mariana Morais Bella Longuinho bate recorde e fatura alto após transição de gênero