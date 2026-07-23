Vini Jr. usa rede social para assumir publicamente retorno com Virginia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Vini Jr. fez uma nova demonstração pública de carinho por Virginia Fonseca nesta quarta-feira (22).

O atacante publicou nas redes sociais uma foto ao lado da influenciadora durante a festa julina realizada na noite anterior em sua mansão, no Rio de Janeiro, reforçando o momento vivido pelo casal após a reconciliação.

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O registro ganhou destaque por ser a primeira imagem compartilhada pelo jogador com Virginia desde que os dois confirmaram oficialmente a retomada do relacionamento no início da semana.

Na publicação, Vini marcou o perfil da namorada e acrescentou um emoji de coração ao lado do nome dela.

A foto foi feita durante o arraiá organizado pelo atleta, que reuniu amigos e familiares em uma celebração com decoração típica montada no campo esportivo da residência.

Antes da postagem do jogador, Virginia já havia mostrado aos seguidores diversos momentos da confraternização.

A influenciadora compartilhou registros da decoração, das comidas típicas e de parte da festa, que rapidamente repercutiu entre os fãs do casal, conhecido nas redes sociais como "Vi-Vi".