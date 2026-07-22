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Matheus Cunha, jogador da Seleção, leva fãs à loucura com fotos de férias

Jogador incendia a web com cliques de férias na Paraíba

Matheus Cunha, jogador da Seleção, leva fãs à loucura com fotos de férias - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Matheus Cunha, jogador da Seleção, leva fãs à loucura com fotos de férias - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Matheus Cunha, jogador da Seleção Brasileira, tirou uns dias de férias para curtir João Pessoa, capital da Paraíba, sua cidade natal, e fez o maior sucesso nas redes sociais.

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O jogador tem aproveitado o período de descanso antes do início de mais uma longa temporada que terá pela frente vestindo a camisa do Manchester United, da Inglaterra. Além da capital paraibana, o atleta também tem desfrutado das belezas naturais de Baía Formosa, localizada no Rio Grande do Norte, que se tornou uma espécie de refúgio do artilheiro, que é um apaixonado por surfe.

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Nas rede sociais, Matheus Cunha costuma elevar a temperatura e deixar os internautas babando com seus cliques sem camisa. Os registros mais recentes, por sua vez, viralizaram e renderam altos elogios.

Nas fotografias, o atleta surge de sunga preta, e ostenta o físico sarado. Nos comentários, admiradores não perderam a oportunidade. "Gente, que delícia", "Um gostoso que não se incomoda com contato físico", "Que homem", "Um sabor", escreveram alguns.

O texto Matheus Cunha, jogador da Seleção Brasileira, leva fãs à loucura com fotos de sunga durante férias foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 22/07/2026 15:05
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