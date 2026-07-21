Filha de Gisele Bündchen chama atenção pela semelhança com modelo

A filha de Tom Brady e Gisele Bündchen voltou a chamar a atenção nas redes sociais. Nesta segunda-feira (20/7), Vivian, de 13 anos, apareceu em fotos publicadas pelo ex-jogador de futebol americano durante a Copa do Mundo de 2026 e impressionou internautas pela semelhança com a mãe.

Nos comentários da publicação, seguidores destacaram os traços da adolescente, escrevendo mensagens como “igualzinha à mãe” e “a cara da Gisele”. Além da aparência, Vivian também chamou atenção ao aparecer usando a camisa da Seleção Brasileira em um dos registros.

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"O esporte me deu tudo. Mas assistir a este evento do outro lado me lembrou por que nos apaixonamos por esportes. Obrigado pelas memórias, @fifaworldcup, nos vemos daqui a 4 anos!" escreveu Brady.

As imagens foram compartilhadas por Brady após acompanhar diferentes partidas do Mundial ao lado dos filhos. Em uma das fotos, Vivian surge com os cabelos repartidos ao meio, visual frequentemente associado à supermodelo brasileira.

Tom Brady, ao lado da filha, Vivian (foto: reprodução/tombrady)

Na legenda de outra publicação, feita um dia após a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo contra o Marrocos, Brady celebrou o clima da competição. “Sempre falamos sobre como o esporte é algo realmente único e insubstituível. A energia no estádio ontem foi um exemplo perfeito disso. Muito orgulhoso de ver a paixão com que torcedores do mundo todo estão comparecendo a este torneio." escreveu.

Além de Vivian, Brady também compartilhou registros com os filhos Jack e Benjamin durante diferentes jogos da Copa do Mundo. Em uma das imagens, Benjamin e Vivian aparecem vestindo camisas da Seleção Brasileira ao lado do irmão mais velho e do pai.

Tom Brady e os filhos (foto: reprodução/tombrady)

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Relação de Tom Brady e Gisele Bündchen

Tom e Gisele se casaram em 2009 e anunciaram o divórcio em outubro de 2022, após 13 anos de casamento. Os dois são pais de Benjamin e Vivian e dividem a guarda dos filhos.

Em 2025, Gisele oficializou a união com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente em uma cerimônia reservada. No mesmo ano, o casal deu as boas-vindas ao primeiro filho juntos.

No último Dia dos Pais, a modelo homenageou o marido nas redes sociais, destacando suas qualidades como pai e parceiro. “Obrigada por liderar pelo exemplo e pelos valores que você incorpora: amor, humildade, integridade, disciplina, bondade e constância. Você é um modelo incrível. Somos todos muito gratos por você e te amamos muito”, escreveu Gisele ao compartilhar uma foto de Joaquim Valente com o filho do casal.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Tom Brady (@tombrady)

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares

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