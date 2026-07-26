Barão Vermelho dá início a turnê que desembarca em Brasília na próxima semana

Roberto Frejat, Guto Goffi, Maurício Barros e Dé Palmeira já deixaram sua marca eterna na história da música brasileira. Com mais de 40 anos de história e muitos sucessos do grupo, alguns com a voz de Cazuza, o Barão Vermelho começa a turnê Barão Vermelho Encontro com sua formação original. Na capital, a apresentação será no Capital Moto Week no dia 1 de agosto.

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O repertório do show vai passar por todas as fases do grupo com grandes canções como Bete balanço, Por você, Codinome beija-flor, Todo amor que houver nessa vida e Pro dia nascer feliz. O grupo conversou com o Correio sobre o marco do grupo na música brasileira, a relação deles com Brasília e sobre a marca deixada por Cazuza.

Entrevista//Barão Vermelho

Brasília sempre teve um papel importante na cena do rock brasileiro. Que lembranças vocês têm da cidade? Existe algum episódio marcante do Barão na capital?

Dé Palmeira: A primeira vez que a gente foi a Brasília, a gente foi tocar num cinema ao ar livre, em 1983, e foi muito legal. Essa é uma lembrança que eu tenho para sempre na minha vida, porque eu não sabia o que esperar de Brasília, eu nunca tinha ido a Brasília. Eu era muito jovem nessa época e foi uma grande surpresa, um grande conforto saber que ali tinha jovem que nem a gente, tinha uma galera que gostava de música daquele jeito, que se identificava. A gente pôde trocar bastante, conhecer bastante gente e foi um momento de muita surpresa e muito calor mesmo, porque ficamos conversando com a galera que foi ao show e eram jovens que nem a gente, que queriam as mesmas coisas, tinham os mesmos anseios. Vimos que tinha uma nova geração surgindo e que um pensamento comum nos unia. E isso ficou guardado, eu sempre lembro desse dia como um dia muito especial. Eu adoro ir para Brasília, estou ansioso para tocar aí de novo, vai ser muito interessante.

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Cazuza teve uma curta, mas meteórica carreira. O que o tornou um ícone da música que, mesmo 30 anos depois da morte, continua tão lembrado? Na época, vocês tinham consciência de estar presenciando o nascimento de uma estrela?

Dé Palmeira: A carreira do Cazuza foi muito curta, apesar da importância que ela teve e que tem até hoje. Isso mostra o grande artista que ele foi, o grande poeta, grande letrista, grande compositor, cantor. E depois de sua morte, a gente precisa reconhecer o esforço, o trabalho de sua mãe, Lucinha Araújo, em manter a obra viva, manter a obra relevante, a imagem dele viva. Isso é uma coisa que ela fez ao longo desses 36 anos que se completam agora em 2026, e foi um trabalho feito com maestria, com muito carinho e muito amor. Isso ajudou muito as novas gerações a conhecerem as obras do Cazuza e a importância dele na música brasileira. Para mim, é incrível ter um cara que foi meu amigo de juventud e, hoje em dia, é nome de rua, tem vários livros a respeito dele, filmes, é uma coisa muito surpreendente. Mas não podemos esquecer que, no Barão, a gente tem o Frejat, que é um gigante da música brasileira também. E Guto Goffi e Maurício Barros, grandes compositores e que carregam a bandeira do Barão Vermelho até hoje.



Como as músicas do Barão, que eram retratos da época, se tornaram atemporais? Por que essas faixas ainda ressoam tanto entre o público?



Frejat: Eu acho que o que nos conecta com os públicos de todas as idades é que o assunto que tratamos não tem uma idade definida. A gente fala de amor, de relações pessoais. Isso sempre vai bater nas pessoas de alguma forma, por isso o nosso repertório não fica datado.

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Recentemente, o Frejat disse em uma entrevista que dificilmente os artistas de hoje conseguirão construir um repertório que fique no conhecimento de pessoas por décadas. Como é fazer parte de um seleto grupo que conseguiu deixar sua marca na história da música brasileira?

Guto Goffi: A geração 1980 conseguiu gravar o nome das bandas e dos compositores na história da música popular brasileira. Muitas músicas dessa geração fizeram sucesso, tocaram nas rádios em uma época que o rádio era muito mais democrático do que é hoje. Não havia ainda aquela coisa da segmentação de estilos por parte das rádios. Então, quando você fazia sucesso em uma rádio, você tocava no Brasil inteiro. E essa geração teve essa capacidade de escrever grandes músicas. É uma geração que foi posterior a uma época da MPB em que se valorizava muito as cantoras intérpretes. Não eram muitas as cantoras compositoras, algumas raridades tipo Ângela Rorô, que tinha um trabalho autoral, mas a maioria das cantoras eram mais intérpretes. A geração do rock veio como uma geração autoral mesmo. Com apoio de toda a mídia e a divulgação por parte das gravadoras, conseguimos perpetuar isso no inconsciente coletivo das futuras gerações.

Frejat: Na verdade, isso é até uma constatação triste. Frustrante a gente saber que dificilmente vai ter uma sequência dentro da música brasileira que consiga construir um repertório tão longo e tão grande quanto a minha geração e algumas gerações anteriores conseguiram fazer. Isso por conta da velocidade da informação, que hoje é consumida de uma forma brutal e tão absurdamente acelerada que as pessoas mal têm tempo de digerir o que veio e já tem uma nova informação para digerir. Muito dessa informação está misturada com a informação de qualidade, é uma informação rasa, superficial, isso fica tudo misturado e prejudicando muito a qualidade do conteúdo que está sendo feito. Tem muita gente fazendo coisa boa hoje, mas não é o que está sendo mais ouvido. E isso é muito frustrante.

Pro dia nascer feliz, inclusive, se tornou um dos principais hinos da geração dos anos 1980. O que ela significa para vocês? Acham que a música passou a ter outro significado ao longo dos anos?

Guto Goffi: Apesar de não ter sido uma música que nos conquistou desde o primeiro segundo, o Barão sempre acreditou muito nela. Depois daquela apresentação no Rock in Rio em 1985, quando o Tancredo Neves havia sido eleito o primeiro presidente civil após o golpe militar de 1964, realmente nessa hora no Rock in Rio, a catarse foi total. Todo mundo que estava ali, tanto nós no palco como a plateia, acreditávamos realmente num Brasil especial, uma geração futura muito poderosa, como fez o Cazuza naquele discurso, um Brasil novo com uma rapaziada esperta. E ali estava nascendo mesmo uma rapaziada esperta. Foi uma noite de sonho. E, honestamente, não sei muito o que ficou dessa esperança e desse sonho depois de tanta mudança política no país, mas a gente acreditava naquilo, num país melhor, uma rapaziada esperta e dando certo.