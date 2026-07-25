Por onde anda? Ex-repórter do Vídeo Show revela bastidores de sua vida após deixar a Globo

Marcela Monteiro, que ficou conhecida nacionalmente por ter sido repórter do extinto programa Vídeo Show, na Globo, entre 2013 e 2019, hoje não é mais vista nas telinhas.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a atriz e apresentadora, que iniciou a carreira no Xuxa Park, atualmente comanda o De Repente 30+, no YouTube, e detalhou os desafios de se manter em evidência em multiplataforma.

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"Eu quero me ver em diferentes lugares e projetos. Tenho muito interesse em valorizar o talento e existe muita gente genial, com histórias incríveis, que muitas vezes não encontra espaço ou acaba ficando esquecida", declarou Marcela Monteiro. Ainda que não descarte seu retorno à televisão, a ex-repórter da Globo ressaltou seu desejo de auto desafio.

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"A televisão ainda tem muito para explorar nesse sentido. Mas também acho importante entender que algumas ideias precisam de tempo para amadurecer. Hoje existe uma pressa muito grande", explicou ela. "As pessoas colocam algo no ar e querem resultado imediatamente. Se não acontece uma resposta rápida, já pensam em mudar tudo no dia seguinte", desabafou.

Atualmente grávida e à espera do primeiro filho, fruto do seu casamento com o arquiteto e empresário Renan Caruso, ela descreveu as expectativas da experiência aos 40 anos.

"É muita coisa para aprender. Mesmo lendo, conversando e se preparando bastante, quando a experiência acontece de fato, você percebe a dimensão de tudo. Eu e o Renan sempre soubemos que queríamos construir uma família e ter filhos, mas nunca tivemos pressa", disse.