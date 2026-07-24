Atriz de 'Quem Ama Cuida' desabafa sobre abuso: "A vítima não é culpada" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Mariana Sena, no ar na novela Quem Ama Cuida, abriu o jogo sobre a abordagem do relacionamento abusivo vivido pela sua personagem, Elenice, que está presa num casamento marcado por manipulação e violência com Tom (Allan Souza Lima).

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz confessou que, assim como seu papel, na vida real também já enfrentou uma situação semelhante. "Já vivi um relacionamento abusivo, de manipulação psicológica e violência patrimonial. O meu caso era diferente do dela. A pessoa usufruía dos privilégios de ter uma companheira que trabalhava e, por isso, achava que não tinha que trabalhar", disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"A vítima não é culpada"

"A vítima não é culpada. São abusadores que conseguem encontrar em qualquer possibilidade uma maneira de controlar e manipular", refletiu Mariana Sena, que hoje é casada com o ator Elzio Vieira, com quem são pais de Ayomi, de 2 anos.

Apesar da vivência, a atriz de Quem Ama Cuida afirmou que não levou como inspiração para compor a personagem. "Prometi que não ia me espelhar somente no meu modelo de relacionamento para fazer Elenice. Eu era jovem quando vivi isso, não tinha filha, não era dependente financeiramente", contou. Sobre seu atual casamento, Mariana resumiu: "Somos um casal jovem, cheio de energia, então temos nossos dias de dar nossas escapadas, ir a shows, festas", pontuou.

O texto Atriz de Quem Ama Cuida desabafa sobre abuso sofrido e afirma: A vítima não é culpada foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.