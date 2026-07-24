



Andréa Sorvetão usou as redes sociais nesta última quinta-feira (23/7), e rebateu algumas declarações feitas pela apresentadora Xuxa Meneghel.

Através do Instagram, a ex-Paquita reagiu após a Rainha dos Baixinhos descrever sua relação atual com as ex-assistentes de palco, ao comentar sobre suas expectativas pela turnê O Último Voo da Nave, em entrevista ao portal Hugo Gloss.

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No início do longo vídeo, Andréa Sorvetão questionou uma frase de Xuxa Meneghel, que alegou que participariam dos shows as paquitas que quiserem e puderem. Ela afirmou que vem sendo excluída de homenagens ligadas ao grupo e que a participação não depende dela.

"Fui cortada"

"Quem convida pra festa é a anfitriã. Você não vai se você quer, né? Tem que ter um convite. Mais uma vez eu fui cortada de todas as homenagens que houve para as paquitas desde o documentário", disparou Sorvetão. A ex-Paquita ainda negou que o rompimento das duas tenha a ver com homofobia e citou um polêmico vídeo que gravou ao lado do marido, Conrado, no qual eles se definirem como um casal "hetero, cristão e tradicional".

"Vamos parar com isso? Porque o seu desentendimento comigo é político, sim! Desde que a gente fez um vídeo falando que era hetero, cristão e tradicional. Desde então você vem querendo colocar essa faixa em mim e no Conrado. Fala logo que o problema é político", disparou ela.

O texto Andréa Sorvetão acusa Xuxa de perseguição política e desabafa: Fui cortada foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.