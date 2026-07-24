



João Lucas, marido de Sasha Meneghel, falou abertamente que faz terapia para lidar com o excesso de exposição, inevitável para quem se aventura no mundo da fama.

"Quando eu comecei a namorar Sasha, nós conversávamos muito sobre isso, sobre a vida pública, os ônus e os bônus. A terapia me ajudou muito a entender algumas coisas e organizar esses sentimentos dentro de mim. Mas é sempre um processo. Nunca estamos 100% prontos", confessou em entrevista para a coluna Play, do O Globo.

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O cantor também comentou sobre os comentários maldosos que enfrenta sobre a sua sexualidade, muito pela sua transição do gospel para a música pop.

"Quando comecei a falar sobre esse assunto de forma bem aberta, comecei a entender de onde vinham esses ataques, e eles diminuíram muito. Os ataques direcionados a mim eram principalmente relacionados à sexualidade, às minhas escolhas de roupa, de vida, e isso melhorou muito. Mas eles não deixaram de existir, e acho que nem vão deixar. A vida pública tem esse ônus, apesar dos muitos bônus, que são muito maiores", disse.

O texto João Lucas, marido de Sasha, faz forte desabafo sobre fama: Dentro de mim foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.