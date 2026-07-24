



Juliette, no Saia Justa, no GNT, na última quarta-feira (22/7), relembrou quando não controlou o riso no velório da avó de sua amiga. O motivo? O coveiro acabou caindo com o caixão que levava a senhorinha.

Não foi aquela coisa triste. Todo mundo já falava que ela precisava descansar. Não era uma coisa sofrida, revelou a influencer, ao dizer que a idosa já estava próxima de completar 100 anos.

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A debatedora do Saia Justa confessou que o cemitério também não era seguro. Ele não era muito seguro. E era um cemitériozinho bem de bairro, em Bodocongó. E nós estávamos lá, já rindo e tal. Só que quando foi colocar a velhinha na cova O menino caiu junto da cova e o caixão virou, disse.

Juliette revelou que nem a amiga conseguiu controlar o riso com a situação inusitada. Para piorar a situação, a minha amiga, que era neta dela, foi rir e gritou: Vovóóóó. Ninguém conseguiu controlar a risada. E a dificuldade para colocar ela de volta? Enfim, foi uma das crises mais inconvenientes da minha vida. Eu me arrependo, mas que foi engraçado, foi. E a gente fingindo que estava chorando.

Passo mal com a Juliette contando do dia que foi pro enterro da vó de uma amiga e coveiro caiu dentro da cova, o caixão virou e as duas papocaram de tanto rir pic.twitter.com/vqR20JWhml

O texto Juliette confessa riso em velório de avó de amiga: Precisava descansar foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.