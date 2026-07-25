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Demi Moore faz participação especial em clipe do KATSEYE; assista

Em seu primeiro videoclipe desde 1998, atriz vencedora do Globo de Ouro assumiu o comando dos figurinos no clipe do KATSEYE

No minuto final do clipe de
No minuto final do clipe de "Animal", Demi Moore surge sentada em uma cadeira para ajudar as integrantes do KATSEYE a definirem seus looks - (crédito: Reprodução/YouTube/HYBE Labels)

O grupo feminino de K-pop KATSEYE lançou, nesta sexta-feira (24/), o clipe de Animal, que conta com uma participação especial de Demi Moore. A aparição da atriz surpreendeu os fãs e ajudou a impulsionar o vídeo, que já chegou a mais de 8 milhões de visualizações no YouTube.

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No minuto final do clipe, as integrantes aparecem em um closet tentando escolher os figurinos para uma festa, mas acabam se atrapalhando. É nesse momento que Demi Moore surge sentada em uma cadeira, assume o controle da situação e ajuda o grupo a definir os looks.

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Ao fim da participação, a atriz encara a câmera e diz: "Muito bem, vamos cair na farra". Esta é a primeira vez que Demi Moore participa de um videoclipe desde Ugly, de Jon Bon Jovi, lançado em 1998.

Dirigido por Cody Critcheloe, que já trabalhou com o KATSEYE em produções como Gnarly e Touch, o vídeo acompanha o quinteto em uma sequência de trocas de figurino. As artistas surgem inicialmente usando ternos antes de mudarem para produções mais ousadas.

Animal fará parte de Wild, terceiro EP do grupo, previsto para chegar às plataformas digitais em 14 de agosto.

Atualmente, o KATSEYE é formado por Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel, Sophia Laforteza e Yoonchae Jeong. Manon Bannerman, integrante da formação original, está temporariamente afastada das atividades do grupo.

Confira o novo clipe de KATSEYE com Demi Moore no link

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 25/07/2026 10:42
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