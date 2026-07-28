Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (28/7)

Data estelar: Lua Vazia das 3h10 até 22h47 HBr

Tudo que fizeres em nome de combater tua ansiedade e a substituir pela alegria despreocupada de existir não será apenas um alívio para ti, mas também um serviço que prestarás a todas as pessoas de teu círculo de relacionamentos, às pessoas conhecidas e as desconhecidas também.

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Dominando tua ansiedade e a substituindo pela alegria tu melhoras todos os ambientes pelos quais transitares, trazendo um ar bem-humorado que anula o efeito devastador de andar por aí carregando tensões por dilemas que não têm necessariamente fundamento real.

As Luas Vazias são os períodos astrológicos mais propícios para treinar a ciência da despreocupação, porque te outorgam uma licença poética para te desapegar da necessidade de seres uma pessoa produtiva e te lançar à aventura de viver como se não houvesse amanhã. Por que não?

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Lutar contra demônios não é o mesmo que se aproximar aos Anjos, o primeiro não garante o segundo. Se você quiser ver a luz, então precisa se apaixonar por ela com a mesma intensidade com que fica lutando contra as sombras.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sempre haverá dias melhores do que outros, dias em que você acorda com a alma cheia de esperança e entusiasmo, enquanto outros parece que nada seria bom o suficiente para animar você. É normal, não há nada de doentio nisso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Esses sentimentos estranhos que de vez em quando circulam pela sua alma não merecem muita atenção nem muito menos o esforço intelectual de decifrar o que seriam. Deixe passar, porque não representam nada importante.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mesmo as pessoas que sempre deram bons conselhos podem eventualmente oferecer alguns que desorientem você. Por isso, é sempre sábio você passar pelo crivo do bom senso todas as orientações que receber.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Um longo e muito sinuoso caminho foi trilhado para chegar até aqui. Abençoe tudo que aconteceu, porque ainda que tenha havido muito acontecimento nefasto, mesmo assim contribuiu para a construção do seu destino.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Dá para fazer de tudo num dia como hoje, menos se preocupar ou alimentar os argumentos que consolidam a ansiedade, porque se for por esse caminho você vai dar de cara com uma angústia do tamanho do Universo. Melhor não.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Congregar pessoas é fundamental, porque daqui para frente será imprescindível contar com a ajuda e conselhos de várias pessoas, porque assim suas decisões serão mais amplas e livres de erros. Em frente com o progresso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Que aconteçam muitas coisas ao mesmo tempo, preenchendo o tempo e atraindo sua atenção, não significa que esteja acontecendo algo de verdadeiro valor. Procure se desapegar emocionalmente do que acontecer hoje.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As certezas não parecem tão sólidas hoje, mas isso há de servir para que sua alma busque argumentos melhores para explicar o que descobriu. A mente sempre fará mais perguntas do que oferecer respostas. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tolere a desorientação e os estranhos sentimentos que circularem pela sua alma, evite concluir que se devam a assuntos em andamento, porque esses passarão e não deixarão rastros, se você não se apegar a eles.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ter como referência uma pessoa que não anda muito bem do ânimo ou da cabeça acaba complicando bastante o cenário. Procure se desapegar da influência que essas pessoas exercem, tomando distância saudável delas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É bom quando acontecem golpes de sorte que facilitam a vida e melhoram a situação, porém, não é bom depender de circunstâncias, melhor mesmo é você se munir de instrumentos eficientes para fazer sua própria sorte.