Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (29/7)

Data estelar: Lua Cheia de Aquário se agrega à conjunção de Sol e Júpiter.

Não se pode ter tudo que se deseja nem tampouco é desejável tudo que podemos ter, porque apesar de possuirmos inúmeras capacidades, como a percepção, o desejo e a virtude motora de agir, isso não significa que deveríamos perceber o Universo inteiro nem desejar tudo e todos nem muito menos estarmos em ação o tempo inteiro.

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O ser interior invisível que chamamos de alma não é o somatório das capacidades e poderes, é a entidade subjetiva que provoca essas capacidades sobre a intenção de se expressar.

Usa tu o discernimento para selecionar as experiências em que investirás teu tempo. Amplia tua percepção sobre a vida, corre atrás de desejos que tragam resultados benéficos e organiza com sabedoria o tempo em que te envolverás de forma prática com as experiências.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é um momento propício para fazer as concessões que sejam necessárias e, assim, chegar a um acordo e finalizar quaisquer disputas em que sua alma esteja envolvida. Encerre definitivamente tudo que pesar em sua alma.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

No meio de todas as distorções que andam acontecendo em todos os campos de conhecimento, de trabalho e de intimidade no mundo, coisas boas também acontecem, e você está na mira delas. Procure ver o lado bom da vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Muitas coisas boas e interessantes se apresentam ao mesmo tempo, o que brinda com entusiasmo e bons sentimentos. Aproveite a situação para lapidar sua capacidade de selecionar com sabedoria a que prestar atenção.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se a intensidade dos medos fosse transferida ao entusiasmo, então você deixaria de investir tempo e energia em preocupações que, o tempo prova, nunca se realizam, e lhe sobraria espaço para organizar bem suas finanças.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Pense grande e aja de acordo, preservando a generosidade que é inerente à natureza do seu signo, porque se você desejar benefícios para você, então esses terão de se multiplicar para beneficiar outras pessoas também.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Essas coisas lindas que você fica pensando na intimidade do seu coração, e que raramente são compartilhadas, não são fantasias que você deva descartar, mas perspectivas de futuros desejáveis que podem ser realizadas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mesmo que você ainda tenha de tolerar a presença de pessoas que gostaria de ver pelas costas, ainda assim continue investindo na força grupal, porque as perspectivas futuras só serão administradas com bastante gente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Enxergar o futuro com entusiasmo é apenas o passo inicial, porque a seguir você terá de dar todos os outros passos para que o entusiasmo não fique por isso mesmo, e logo se transforme em decepção. Isso não.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Considere o seguinte, por mais que você tenha feito alguma descoberta impressionante e que com muito entusiasmo a queira divulgar, isso não significa que terá uma boa recepção, porque as pessoas andam distraídas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se aquilo que você pretende parece fora do seu alcance atual, evite converter a situação em sentimentos decepcionantes, porque o cenário representa para você a oportunidade de transcender as limitações.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Gente boa existe, apesar de todas as evidências contra a afirmação. Acontece apenas que em geral ninguém confia nas boas intenções quanto menos nas boas notícias, as pessoas confiam no que de negativo acontece.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As coisas aconteceram do jeito que você esperava? Ou você cansou de esperar e começou a fazer acontecer tudo do jeito que deseja? A segunda opção devolve às suas mãos a arquitetura do destino, nada melhor do que isso.