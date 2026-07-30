Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (30/7)

Data estelar: Lua Cheia de Aquário começa a minguar.

O espírito de equipe e a necessária solidariedade que o sustenta nunca serão resultado de imposições de regras nem muito menos produto do medo, porque as pessoas só são solidárias e altruístas quando se sentem motivadas interiormente nesse sentido.

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Ninguém pode obrigar outrem a ser solidário, o ser humano só desenvolve as virtudes do altruísmo quando assim o decide no seu coração, é por isso que nada nunca poderá ser consertado nem tampouco progresso social algum será promovido como resultado das políticas.

Para que uma sociedade seja bem-sucedida cultural e economicamente as pessoas precisam se motivar a se envolverem solidariamente umas com as outras, confiando minimamente em que, pelo menos, os vizinhos cuidarão melhor uns dos outros do que os órgãos públicos cuidam deles.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dentro do possível, e de uma forma que não pareça insultante aos olhos das pessoas, mantenha uma postura alegre e descontraída, como se você estivesse no melhor dos mundos e nada nem ninguém pudesse contrariar sua alma.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As coisas são como são e não como a gente imagina que deveriam ser, tenha isso em mente para evitar resistir ao que a vida dispõe, pois, assim você ganhará tempo e poupará recursos materiais e espirituais.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Selecionando bem as pessoas que você precisa para realizar seus planos, sejam esses enormes ou banais, tudo ficará mais fácil e divertido. Há pessoas que ajudariam enquanto há outras que atrapalhariam. Seleção.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ficar esperando que as coisas se resolvam por intervenção divina seria uma fantasia linda, porém, que faria você perder o precioso tempo que está disponível para você tomar as devidas iniciativas e resolver tudo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O tempo das concessões está finalizando para dar início ao tempo das atitudes mais determinantes, que para as pessoas em questão parecerão duras demais para engolir, mas que para você será a sequência natural dos fatos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As resoluções que você esta cozinhando a fogo lento em seu coração serão determinantes para a construção do seu destino e o progresso em nome do qual tudo está sendo preparado. Tome seu tempo, sem pressa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se as pessoas ajudam, melhor, e se as pessoas atrapalham, melhor ainda, porque você terá a oportunidade de distinguir quem está realmente ao seu favor e quem chuta contra, e poderá selecionar melhor suas parcerias.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Procure continuar mantendo tudo em ordem, mesmo que de imediato você não veja nenhuma vantagem nisso. Pode parecer que não há avanços, mas quando esses começarem, se tudo estiver em ordem você se beneficiará.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Vai chegar uma hora em que você terá de adotar uma postura mais dura em relação a essas pessoas que, apesar de toda sua boa vontade e esforço, continuam resistentes a ouvir o que você tem a dizer. Postura diferente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Sua alma percebe que certos assuntos não vão mais poder ser driblados ou evitados, e que chegou a hora de fazer algo concreto a respeito. Pois bem, o tempo propício para tomar atitudes está começando. Aproveite.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há decisões que as pessoas tomam, e que afetam você, que não podem ser dribladas nem anuladas, apenas aceitas e, a partir daí, você acomodar suas pretensões do jeito que seja possível. Adaptações necessárias.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Esse misterioso e colossal organismo inteligente em que tudo e todos nos movimentamos, existimos e somos, e que chamamos de Universo, costuma dar o primeiro impulso de nosso progresso. A partir daí é com a gente.