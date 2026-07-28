Zé Felipe pede desculpas após polêmica com vídeo do filho

Zé Felipe usou as redes sociais para se pronunciar após a repercussão negativa de um vídeo gravado com o filho caçula, José Leonardo, de apenas um ano. A publicação, feita durante a comemoração do aniversário de Leonardo, gerou críticas entre internautas por causa de uma brincadeira envolvendo a criança. Diante da reação do público, o cantor decidiu explicar sua posição e pediu desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas.

No vídeo, José Leonardo é questionado sobre "o que vai dar para as meninas" e responde "p**", enquanto aponta para a região pélvica. As imagens rapidamente viralizaram e provocaram debates nas redes sociais, com muitos usuários classificando a brincadeira como inadequada para uma criança dessa idade.

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Na manhã desta terça-feira (28), Zé Felipe afirmou que a brincadeira faz parte da forma como foi criado e que nunca enxergou esse tipo de comportamento como algo capaz de influenciar negativamente sua relação com as mulheres. O artista destacou, inclusive, que ele e a ex-esposa, Virginia Fonseca, são pais de duas meninas, além de José Leonardo. "Ontem coloquei aqui um vídeo do José fazendo uma brincadeira que, da forma que fui criado e onde fui criado, sempre teve. Isso não moldou nada a relação que tenho com as mulheres da minha vida, que fizeram parte por um tempo, fazem e que vão fazer para o resto da vida. É coisa de criação mesmo", declarou.

O cantor também revelou que refletiu sobre parte das críticas recebidas e reconheceu que alguns comentários o fizeram repensar a situação. "Recebi muitos comentários de gente falando um ponto de vista que concordei. Não sabia. A gente não sabe de tudo e está aqui para aprender e melhorar. Houve outros pontos de vista com que não concordei e achei um ‘mimimi’ do c***lho. Mas quando a gente é pessoa pública, deve satisfação, sim, para as pessoas. Estejam elas concordando com o ponto de vista ou não. Tudo é aprendizado", afirmou.

Ao encerrar o pronunciamento, Zé Felipe pediu desculpas a quem se sentiu incomodado com a publicação e garantiu que jamais teve a intenção de causar constrangimento. "Para quem se sentiu incomodado, quem não foi criado do jeito que fui, quero pedir desculpas. De verdade. A intenção era só mostrar o dia a dia, não foi para gerar constrangimento ou passar nada ruim para ninguém. Para os que eu não concordo, também me desculpem", concluiu. Apesar do pedido de desculpas, o cantor optou por manter o vídeo publicado em seus stories.

GENTE? Com apenas 1 ano de idade, José Leonardo, filho de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, é incentivado por adultos a repetir a palavra "pau": "O que você vai dar pras meninas? Pau!" pic.twitter.com/JAao8OZ0dk — Central Reality (@centralreality) July 27, 2026

ESCLARECEU! Zé Felipe veio a público se pronunciar sobre o recente vídeo envolvendo seu filho. Ele afirmou que sentiu a necessidade de falar por entender sua responsabilidade como uma figura pública, disse que a situação faz parte de uma brincadeira que foi comum na sua criação e pic.twitter.com/bI2Um8uJdR — Info Zé Felipe (@infozefelipe) July 28, 2026

O texto Zé Felipe pede desculpas após polêmica com vídeo do filho e admite: Pessoa pública deve satisfação, sim foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.