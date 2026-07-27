Festival de Cultura Inclusiva entra na reta final com espetáculo inédito

Elenco da peça Faz escuro, mas eu vejo reúne pessoas com e sem deficiência em festival de cultura inclusiva - (crédito: Divulgação)

O 4º Festival de Cultura Inclusiva do Distrito Federal entra na reta final com a estreia do espetáculo Faz escuro, mas eu vejo. A apresentação ocorre no dia 29 de julho, na Sala Multiuso Tullio Guimarães, no Espaço Cultural Renato Russo.

A peça é resultado da construção coletiva de oficinas de teatro, figurino e cenografia que reuniram pessoas com e sem deficiência. O projeto é uma realização do Instituto Entre Nós em parceria com a Associação Mãe em Movimento (AMEM/DF).

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Escrito por Lurdinha Danezy e Anna Moura, o texto se inspira em situações vividas por pessoas com deficiência. A direção é de Bruno Coeoli, que também ministrou a oficina de teatro para preparar o elenco.

A montagem terá duas sessões em 29 de julho: uma às 15h, para estudantes de escolas públicas, e outra às 19h, aberta ao público. A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser retirados no site do Sympla.

Após a peça, o festival continua com a exposição Para além do palco, entre 4 e 7 de agosto, na Praça Central do Espaço Cultural Renato Russo. A mostra exibirá figurinos, objetos cênicos e registros fotográficos produzidos durante as oficinas.

A programação de encerramento inclui ainda apresentações artísticas nos dias 5 e 7 de agosto. Entre as atrações estão os Cosmonautas Mágicos, com palhaçaria e malabarismo, e o grupo Expressomos, composto por pessoas surdas. A dançarina Luana Abhayomi apresenta dança do ventre, enquanto Mariana Guedes realiza uma performance de dança em cadeira de rodas.

Lurdinha Danezy, idealizadora do festival, afirma que cada etapa foi pensada para valorizar a criação artística conjunta. "O espetáculo, a exposição e as apresentações mostram a força desse trabalho coletivo", diz.

Tatiana Corrêa Leite, presidente do Instituto Entre Nós, destaca que a programação reforça a acessibilidade e a diversidade. "Encerramos esta edição com atividades que reforçam o encontro entre diferentes vivências por meio da arte", completa.

Serviço

Espetáculo "Faz escuro, mas eu vejo"

Data: 29 de julho de 2026

Local: Sala Multiuso Tullio Guimarães, Espaço Cultural Renato Russo

Horários: 15h (escolas públicas) e 19h (público geral)

Entrada: gratuita

Exposição "Para além do palco"

Período: 4 a 7 de agosto de 2026

Local: Praça Central do Espaço Cultural Renato Russo

Apresentações artísticas

5 de agosto

15h: Cosmonautas Mágicos (palhaçaria e malabarismo)

17h: Dança do ventre com Luana Abhayomi

7 de agosto

15h: Expressomos

17h: Dança em cadeira de rodas com Mariana Guedes

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.