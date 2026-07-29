Mãe de Davi Brito chora ao decobrir casamento do filho pela web

Elisângela Brito, nesta terça-feira (28), teve um crise de choro ao saber do casamento do seu filho, Davi Brito, com a influenciadora Emilly Araújo pela web. Em vídeo, a matriarca não escondeu a decepção de não ter sido convidada.
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Davi é o meu filho ele é o meu filho. Ele machucou, ele pisou, desabafou. Não sei o que houve para ele não me dizer, mas eu não vou trocar em uma palavra. Eu estou igual a vocês, sabendo pelas redes sociais, não posso mentir, dizer que eu sabia, admitiu.
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Em seu perfil nas redes, o campeão do BBB 24 vibrou com o casamento e compartilhou alguns registros com os seguidores.
Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado. E de todos que torcem pela nossa felicidade. Que Deus continue guiando cada passo da nossa união, fortalecendo o nosso amor, a nossa parceria e os nossos sonhos".
O texto Mãe de Davi Brito protagoniza chororô após descobrir o casamento do filho pela web foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.