Mãe de Davi Brito chora ao decobrir casamento do filho pela web

Mãe de Davi Brito protagoniza chororô após descobrir o casamento do filho pela web - (crédito: Montagem/Reprodução Elisângela Brito , Davi Brito e Emilly Araujo)

Elisângela Brito, nesta terça-feira (28), teve um crise de choro ao saber do casamento do seu filho, Davi Brito, com a influenciadora Emilly Araújo pela web. Em vídeo, a matriarca não escondeu a decepção de não ter sido convidada.

Davi é o meu filho ele é o meu filho. Ele machucou, ele pisou, desabafou. Não sei o que houve para ele não me dizer, mas eu não vou trocar em uma palavra. Eu estou igual a vocês, sabendo pelas redes sociais, não posso mentir, dizer que eu sabia, admitiu.

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Em seu perfil nas redes, o campeão do BBB 24 vibrou com o casamento e compartilhou alguns registros com os seguidores.

Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado. E de todos que torcem pela nossa felicidade. Que Deus continue guiando cada passo da nossa união, fortalecendo o nosso amor, a nossa parceria e os nossos sonhos".

Elisangela Brito surgiu chorando em live após descobrir pelas redes sociais que seu filho, Davi Brito, havia se casado. pic.twitter.com/nLMo4WvkFK

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