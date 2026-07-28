Xuxa emociona gerações ao revisitar grandes sucessos em nova turnê

A turnê O último voo da nave marca o retorno de Xuxa aos palcos em um espetáculo que celebra mais de quatro décadas de carreira. O show reúne os principais sucessos da artista em uma apresentação que combina música, tecnologia e elementos que marcaram sua trajetória na televisão. A proposta tem atraído fãs de diferentes gerações, que lotaram a apresentação de abertura e a transformam em uma grande celebração da memória afetiva.

Xuxa Meneghel se consolidou como um dos maiores fenômenos da cultura popular brasileira ao longo de mais de quatro décadas de carreira. Além da trajetória na televisão, a artista construiu uma discografia marcada por músicas que atravessaram gerações e se tornaram parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. A nova turnê, revisita diferentes fases da carreira da artista por meio de um repertório que reúne dezenas de sucessos, como Ilariê, Lua de Cristal, Doce Mel e Tindolelê, além da participação de Paquitas de diferentes gerações e da icônica nave, um dos principais símbolos da trajetória de Xuxa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A estreia da turnê, no sábado (25/7), foi recebida com grande entusiasmo pelo público e contou com ingressos esgotados, além de reunir milhares de fãs em um espetáculo marcado pela nostalgia. Muitos espectadores compareceram caracterizados e acompanharam todas as músicas, transformando a apresentação em uma celebração coletiva da infância e da carreira da artista. A repercussão nas redes sociais também destacou a produção grandiosa, o repertório e a emoção vivida durante o show.

O Último voo na nave segue percorrendo outras cidades, levando o espetáculo para diferentes públicos do país. As próximas apresentações passam por Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco