Turnê em homenagem a Elvis Presley chega ao Brasil a partir de outubro

Uma grande exposição e turnê para celebrar Elvis Presley chega ao Brasil nos próximos meses. Próximo ao cinquentenário da morte do Rei do Rock & Roll, o espetáculo Elvis in concert retorna ao país e passa por seis capitais brasileiras a partir de outubro. Os ingressos estarão disponíveis em pré-venda a partir do dia 13 de agosto às 10h, com 10% de desconto, e para vendas gerais a partir de 17 de agosto, também às 10h.

A homenagem traz Elvis nos telões com imagem e som, acompanhado de uma orquestra de 30 músicos, com a mesma configuração de seus shows, e presença do baixista Jerry Scheff. O concerto é dividido em dois atos e desfila mais de 35 temas, que passam pelas diversas fases da carreira do cantor. O repertório inclui clássicos como Burning love, Don't be cruel e Can’t help falling in love.

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A turnê começa em São Paulo, no dia 23 de outubro, e segue para Belo Horizonte (30/10), Brasília (1/11), Rio de Janeiro (5/11), Porto Alegre (7/11) e Curitiba (9/11). Além da música, haverá uma grande exposição com mais de 400 itens pessoais do astro, em Porto Alegre, São Paulo e Curitiba, a partir do dia 2 de outubro. Mais informações estarão disponíveis no Instagram @eusouwowexibicoes.

Serviço

Elvis In Concert e Elvis - Direto de Graceland

Ingressos disponíveis em pré-venda a partir do dia 13 de agosto às 10h, para vendas gerais a partir de 17 de agosto, também às 10h, no site Bilheteria Digital.