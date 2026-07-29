Gostou? Gianecchini recebe elogios após abandonar cabelo grisalho

Reynaldo Gianecchini, na última segunda-feira (27), mostrou a mudança radical no visual. O bonitão abandonou os cabelos grisalhos e voltou a escurecer os fios. Segundo o ator, é para um novo trabalho.

"Vou começar um filme. Não posso dar muito spoiler porque depois vocês vão ver. A gente pensa junto no que faz mais sentido para o personagem", disse.

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O ator também admitiu que gosta de mudanças no visual. "Como todo bom ator, a gente gosta de mudar e está a serviço do personagem". Nos comentários, os seguidores aprovaram o resultado. "Ficou ótimo", "Lindeza", "Perfeito como sempre", "A mudança de visual mais comentada da semana", "Ficou lindo", foram alguns comentários.

Recentemente, a coluna Play, do O Globo, confirmou que Reynaldo está no elenco da série Tramas Cruzadas, no Globoplay. No elenco ainda tem Leticia Sabatella e Dan Ferreira.

BELÍSSIMO! Reynaldo Gianecchini muda radicalmente e debuta novo visual. Gostaram? pic.twitter.com/lOwi22nrWg

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