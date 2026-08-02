Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (02/8)

Data estelar: Lua Vazia das 9h32 até 17h38 HBr

Ainda bem que é domingo e que, por isso, não haveria nada objetivo para fazer e a alma poderia se regozijar passando o dia sem a pressão de nenhum compromisso, porém, como nós somos convencidos de que temos de fazer o tempo render com assuntos objetivos, mesmo sendo domingo podemos acabar produzindo as trapalhadas que resultam de querer fazer algo concreto dar certo durante a Lua Vazia.

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Se você vai fazer esporte, em vez de procurar resultados concretos se envolva no esporte porque isso seja divertido, ou se você vai andar, correr ou transitar por aí de bicicleta, que os exercícios sejam feitos sem compromisso algum com os resultados, mas pelo prazer de se envolver em atividades que eventualmente tragam beleza, harmonia e, talvez, encontros pautados pelas coincidências mágicas da vida.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Essa saudade de um lugar ou de um abraço que provavelmente sua alma desconhece na prática, há de ser administrada sem que se transforme numa ladainha de ressentimentos porque as coisas sejam diferentes do que elas são.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Mesmo que as pessoas ao seu redor tragam distração em vez de se focarem naquilo que importa, procure aproveitar o tempo livre para sair das exigências que sua mente faz e se dedicar à prática da despreocupação.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando as verdades forem ditas, haverá pessoas que criticarão e eventualmente se voltarão contra você, mas se você não expressar o que sente com clareza e honestidade, o efeito colateral será bem pior. Melhor não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As informações são contraditórias e fica difícil saber o que fazer. Agora é hora de você se despreocupar, investindo em atividades que proporcionem alegria e leveza, a despeito de tudo que anda acontecendo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Todas as demonstrações de generosidade e as devidas concessões que vão junto com essas foram postas sobre a mesa, se as pessoas as acolherem bem ou mal não é problema seu. A partir de agora será necessário endurecer um pouco.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando o coração elabora uma resolução, nada nem ninguém teria força suficiente para deter o movimento que isso inicia. Procure, por isso, ter clareza e honestidade em relação às resoluções que o coração elabora.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Na hora em que você perceber que a companhia de certas pessoas lhe dá nos nervos, procure sair de fininho, mesmo que inventando uma desculpa esfarrapada. Num dia como hoje é propício investir em saúde mental.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O descanso depende menos de circunstâncias e cenários e muito mais de sua alma estar verdadeiramente disposta a tanto, porque se não houver boa disposição, eventualmente você pode estar no paraíso e não funcionar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem sempre as pessoas estão receptivas aos bons conselhos que você poderia lhes oferecer, e seria melhor você não forçar a situação, para que as palavras sábias não sejam desperdiçadas, já que são preciosas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tentar fazer dar certo as situações que se repetem todos os domingos seria, hoje, a melhor maneira de produzir trapalhadas e finalizar o dia com a alma angustiada. Decida se despreocupar de tudo, isso sim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Procure se aproximar das pessoas que fazem sua alma se sentir alegre e esperançosa, e ao mesmo tempo tomar prudente distância daquelas que, mesmo sendo boa gente, acabam puxando você ao abismo da ansiedade preocupante.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se você sentir necessidade de tomar algumas iniciativas práticas, faça tudo com serenidade, sem se alterar diante das eventuais dificuldades e contratempos, imaginando que sejam desafios para seguir adiante.